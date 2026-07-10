Meccha Chameleon : Tous les modes de jeu expliqués

Découvrez le fonctionnement de chaque mode de jeu dans Meccha Chameleon, le phénomène indépendant qui réinvente le cache-cache. De la tension du mode Normal à la folie du mode Infection, apprenez les règles et les conditions de victoire pour briller en partie.

Propulsé au rang de véritable phénomène indépendant de l'année, Meccha Chameleon a réussi le pari de transformer le traditionnel jeu de cache-cache en une expérience à la fois absurde et hautement stratégique. Le concept repose sur une idée simple mais redoutable : se fondre dans le décor. Pour l'emporter, les joueurs doivent faire preuve d'une patience d'ange ou d'un sens de l'observation aiguisé, capable de déceler le moindre pixel suspect.

Présentation et fonctionnement des modes de jeu

Si le cœur du gameplay tourne constamment autour de la traque et de la dissimulation, les différents modes de jeu modifient radicalement le rythme des sessions. Certains s'avèrent parfaits pour assimiler les mécaniques de base, tandis que d'autres transforment les manches en une course frénétique où personne n'est à l'abri très longtemps. Avant de rejoindre un salon, voici tout ce que vous devez savoir sur les forces en présence.

Mode Fonctionnement Conditions de victoire Basique Les joueurs sont divisés en deux camps : les camouflés et les chasseurs. Les premiers profitent d'une phase de préparation pour se peindre et se cacher avant l'arrivée des seconds sur la carte. Les chasseurs doivent identifier visuellement et éliminer chaque joueur caché avant la fin du temps imparti. Chasseurs : Trouver tous les joueurs cachés avant la fin du chronomètre. Camouflés : Avoir au moins un survivant à la fin du temps réglementaire. Infection La partie débute de la même manière que le mode Basique, mais à une différence majeure : chaque joueur caché qui se fait capturer rejoint instantanément le camp des chasseurs. Le nombre de traqueurs augmente ainsi tout au long de la manche, rendant la survie des derniers camouflés particulièrement difficile. Identiques à celles du mode Basique. Double Chaque participant a l'opportunité de briller dans les deux rôles au cours de la partie. Une manche est dédiée à la dissimulation, tandis que l'autre est consacrée à la traque. Une fois les deux étapes terminées, les scores sont comparés pour désigner le vainqueur. Le joueur ayant trouvé le plus de joueurs et ayant obtenu le plus de points en étant caché remporte la victoire. Course de lâcheté inversée Dans ce mode, tous les joueurs se cachent. Une fois le temps de cachette terminé, les joueurs verront un personnage dans la position dans laquelle il s'est caché et sa peinture. Ils auront alors tous quelques secondes pour tenter de le trouver. Similaire au mode Double.











Quel mode de jeu devez-vous choisir ?

Chaque option propose une expérience radicalement différente selon votre profil de joueur et l'ambiance recherchée dans votre salon :

Le Mode Normal offre l'expérience de cache-cache traditionnelle et épurée qui définit l'identité même de Meccha Chameleon. C'est le terrain idéal pour débuter et comprendre les lignes de vue.

offre l'expérience de cache-cache traditionnelle et épurée qui définit l'identité même de Meccha Chameleon. C'est le terrain idéal pour débuter et comprendre les lignes de vue. Le Mode Double s'adresse en priorité aux joueurs compétitifs. En forçant tout le monde à endosser les deux rôles avant de rendre le verdict final, il garantit une équité parfaite et un vrai défi d'optimisation du temps.

s'adresse en priorité aux joueurs compétitifs. En forçant tout le monde à endosser les deux rôles avant de rendre le verdict final, il garantit une équité parfaite et un vrai défi d'optimisation du temps. Le Mode Infection est sans conteste le plus chaotique et frénétique des quater. La pression y est constante et exponentielle.

est sans conteste le plus chaotique et frénétique des quater. La pression y est constante et exponentielle. Course de lâcheté inversée est idéal entre amis pour tenter de piéger les autres joueurs, mais aussi d'apprendre à maîtriser certaines cachette.

Meccha Chameleon est disponible sur PC, via Steam. Aucun portage sur console n'a été prévu, et il n'existe aucune version mobile.