Meccha Chameleon détruit tout sur son passage, y compris Cyberpunk 2077

Les soldes d'été Steam battent leur plein avec des réductions massives sur les plus gros blockbusters. Pourtant, c'est un petit jeu indépendant vendu à peine six euros et sans aucune promotion qui domine actuellement les classements, surpassant des mastodontes comme Cyberpunk 2077 ou Baldur's Gate 3.

Les soldes d'été Steam représentent ce moment magique de l'année où nous pouvons retrouver de nombreux jeux à prix réduit, parfait pour agrémenter sa bibliothèque en ligne de nouveaux jeux, tout en se rappelant qu'il y en a encore quelques-uns, acheter il y a parfois plusieurs années, que nous n'avons toujours pas lancés. Cette année, des réductions exceptionnelles sont au rendez-vous. The Witcher 3 à 2,99 €, Cyberpunk 2077 à 17,99 € ou encore The Binding of Isaac: Rebirth à 1,49 €. Toutefois, c'est un jeu qui n'est pas en promotion qui domine les débats, Meccha Chameleon.

Un succès fulgurant sans la moindre promotion

Avec une barrière à l'entrée aussi basse, puisqu'il n'est facturé que 6,15 €, le titre n'a même pas besoin d'une réduction pour rivaliser avec les jeux triple A phares. Il surpasse allègrement Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 et même Call of Duty, à une période où tout le monde est pourtant occupé à vider sa liste de souhaits. Il n'est donc pas étonnant que Meccha Chameleon se soit écoulé à plus de dix millions d'exemplaires en un peu plus de deux semaines. Il parvient à se démarquer confortablement pendant l'une des périodes de soldes les plus chargées de l'année.











Le classement des meilleures ventes Steam

Voici un aperçu des quinze titres les plus vendus dans le monde durant ces soldes estivales, illustrant parfaitement la domination de la scène indépendante face aux géants de l'industrie.

La victoire du bouche-à-oreille

Le fait que Meccha Chameleon s'empare de la première place est le parfait exemple de la puissance du bouche-à-oreille couplé à un prix attractif. Développée par une équipe de seulement deux personnes, cette sensation indépendante s'est forgée une audience massive grâce à un concept simple, presque taillé sur mesure pour les extraits viraux sur TikTok et les diffusions chaotiques sur Twitch. Cela en fait l'achat compulsif ultime à six euros pour quiconque souhaite lancer une partie entre amis.

Et compte tenu de l'engouement, Meccha Chameleon ne devrait pas tomber dans l'oubli de sitôt.