Meccha Chameleon est-il disponible sur PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2 ?

Le nouveau phénomène indépendant Meccha Chameleon affole les compteurs, mais sur quelles plateformes pouvez-vous y jouer ? Découvrez si ce jeu de cache-cache survitaminé est disponible sur PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2, ou si un portage est prévu.

C'est toujours un moment à part lorsqu'un petit jeu indépendant explose soudainement sur la toile, et Meccha Chameleon est la dernière sensation en date à s'offrir cet honneur. Avec plus d'un million d'exemplaires écoulés dès sa première semaine de commercialisation et 7 millions en douze jours, ce titre axé sur le cache-cache a donné envie à la terre entière de rejoindre la partie. Cependant, le succès des productions indépendantes s'accompagne souvent d'une question cruciale : où peut-on y jouer ? Beaucoup de ces projets restent de longues exclusivités PC, surtout au début de leur cycle de vie. De fait, il est logique de se questionner quand à la disponibilité de Meccha Chameleon sur PS5, Xbox Series ou Nintendo Switch 2.

Peut-on jouer à Meccha Chameleon sur PS5 ?

Malheureusement, la réponse est malheureusement négative : Meccha Chameleon n'est pas disponible sur PlayStation 5 pour le moment. Le constat est d'ailleurs le même pour l'ancienne génération, aucune console de salon de Sony ne permettant de lancer le titre.

Néanmoins, il convient de rappeler que le jeu est une sortie relativement récente. S'agissant d'une production indépendante gérée par une petite équipe, le portage sur l'écosystème PlayStation n'était probablement pas la priorité absolue lors du lancement. À l'heure actuelle, aucune version PS5 ne semble prévue à court terme, même si la situation pourrait évoluer à l'avenir en fonction du succès continu du titre.











Meccha Chameleon est-il disponible sur Xbox Series ?

Tout comme pour sa concurrente directe, Meccha Chameleon brille par son absence sur Xbox Series et Xbox One. C'est une déception légitime pour les amateurs de convivialité, tant le concept se prête à merveille à des sessions de jeu en groupe entre amis sur son canapé.

Là encore, rien n'exclut un revirement de situation dans les mois à venir, mais les joueurs Xbox vont devoir s'armer de patience. Pour l'instant, les développeurs concentrent toute leur attention et leurs ressources sur la gestion de l'afflux massif de joueurs qui se bousculent sur les serveurs PC.

Meccha Chameleon est-il prévu sur Nintendo Switch 2 ?

Pour clore le tour d'horizon des consoles de salon, le verdict est sans appel : Meccha Chameleon est une exclusivité PC. Il n'est donc pas possible d'y jouer sur la Nintendo Switch 2 pour le moment.

Le développeurs n'a pas encore annoncé ses plans quant à un potentiel portage de Meccha Chameleon sur l'une de ces plateformes. Mais si le titre continue de séduire, il n'est pas impossible que l'idée murisse dans sa tête, pour s'ouvrir à encore plus de joueurs. Cela prendra toutefois du temps, et la sortie du jeu sensation de cet été 2026 mettra plusieurs mois à sortir sur PS5, Xbox Series ou Switch 2.

En attendant, il reste disponible sur PC, via Steam, pour la somme de 6,15 €. Mais notre partenaire Instant Gaming pourrait très vite vous le proposer pour un prix encore plus compétitif.