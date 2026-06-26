Steam : Les soldes d'été 2026 ont débuté, les bonnes affaires à ne pas louper

Les soldes d'été 2026 ont débuté sur Steam, permettant de découvrir une large sélection de jeux à prix réduit. Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures offres actuellement proposées sur la plateforme de Valve.

Jusqu'au 9 juillet 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent profiter des soldes d'été 2026 sur Steam, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont, ainsi, disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.

Néanmoins, au vu du nombre de jeux profitant d'une promotion pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons consulté les soldes d'été 2026 de Steam afin de vous livrer une liste des immanquables et des bonnes affaires.

Les offres à ne pas rater durant les soldes d'été 2026 de Steam

Comme indiqué précédemment, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, et ce, dans le cadre des soldes d'été 2026. Si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus tarder, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces soldes d'été 2026 de Steam, se terminant au début du mois de juillet :