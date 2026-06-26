Steam : Les soldes d'été 2026 ont débuté, les bonnes affaires à ne pas louper
le 26 juin 2026 à 10h58
Jusqu'au 9 juillet 2026, les joueurs et les joueuses évoluant sur PC peuvent profiter des soldes d'été 2026 sur Steam, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en faisant des économies. Comme vous pourrez le constater, de nombreuses offres sont, ainsi, disponibles. Avec de gros classiques de ces dernières années, des titres sortis au cours de ces douze derniers mois ou encore des jeux indépendants très bons, la sélection proposée ravira certainement la communauté.
Néanmoins, au vu du nombre de jeux profitant d'une promotion pendant ces nouvelles soldes Steam, il peut être difficile de faire un choix, et donc aisé de passer à côté d'une bonne affaire. C'est pourquoi nous avons consulté les soldes d'été 2026 de Steam afin de vous livrer une liste des immanquables et des bonnes affaires.
Les offres à ne pas rater durant les soldes d'été 2026 de Steam
Comme indiqué précédemment, nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux actuellement en promotion sur Steam, et ce, dans le cadre des soldes d'été 2026. Si vous désirez en voir plus, nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme de Valve. Mais, sans plus tarder, voici quelques titres qui profitent de belles réductions pendant ces soldes d'été 2026 de Steam, se terminant au début du mois de juillet :
- Dishonored → 1,99 € au lieu de 19,99 €.
- Detroit: Become Human → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
- Frostpunk 2 → 22,49 € au lieu de 44,99 €.
- Planet Crafter → 11,99 € au lieu de 23,99 €.
- Hades → 6,12 € au lieu de 24,50 €.
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition → 9,99 € au lieu de 49,99 €.
- Don't Starve Together → 1,49 € au lieu de 14,99 €.
- Metro 2033 Redux → 0,99 € au lieu de 19,99 €.
- The Quarry → 5,99 € au lieu de 59,99 €.
- Final Fantasy VII Remake Intergrade → 13,99 € au lieu de 39,99 €.
- Planet Zoo → 2,24 € au lieu de 44,99 €.
- Dead by Daylight → 7,99 € au lieu de 19,99 €.
- Subnautica: Below Zero → 7,49 € au lieu de 29,99 €.
- Stardew Valley → 8,39 € au lieu de 13,99 €.
- Dave the Diver → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
- Watch Dogs 2 → 2,99 € au lieu de 59,99 €.
- A Plague Tale: Innocence → 3,99 € au lieu de 39,99 €.
- Marvel's Spider-Man Remastered → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
- Metro Exodus → 2,99 € au lieu de 29,99 €.
commentaire (0)