Mass Effect : Pour son ancien directeur, l'héritage de BioWare va survivre à la disparition du studio

Même si BioWare a fermé ses portes, son héritage et celui des jeux créés va continuer d'exister et d'inspirer l'industrie vidéoludique pour celui qui a dirigé le développement de la trilogie Mass Effect.

Depuis l'annonce de la fermeture de BioWare, les témoignages et les messages des anciens membres du studio se multiplient en ligne. L'ancien directeur des séquences cinématiques a notamment partagé quelques infos sur le contenu qui était prévu pour Mass Effect 5, avec des influences provenant d'autres grands studios.

Peu de temps après lui, Casey Hudson (ancien directeur de jeu et ex-directeur général de BioWare) a partagé son émotion sur X. Dans un billet nostalgique, il est revenu sur son expérience au sein du studio, mais assure que son héritage sera perpétué d'une manière ou d'une autre.

Un hommage, des remerciements et une promesse

Il exprime tout d'abord sa tristesse, pensant à la fois à ses collègues, mais également aux joueurs qui attendaient avec impatience le retour de Mass Effect.

J'ai débuté ma carrière chez BioWare et je resterai à jamais reconnaissant envers ses fondateurs, Greg et Ray, de m'avoir invité à prendre part à cette aventure légendaire. Son héritage perdurera à travers tous ceux qui en ont fait partie et qui continuent de créer des jeux, animés par la passion de concevoir des histoires, des univers et des personnages inoubliables.

Cet héritage et l'impact qu'a eu BioWare dans l'industrie ont été salués par d'autres grands noms du jeu vidéo. Swen Vincke, patron de Larian Studios, a écrit sur X que la structure avait « ouvert la voie pour donner aux RPG une envergure majeure ».

De Mass Effect au « successeur spirituel » de Knights of the Old Republic

Casey Hudson était une figure centrale car il a notamment travaillé en tant que directeur de projet sur Star Wars: Knights of the Old Republic et sur la trilogie Mass Effect. S'il a quitté à deux reprises le studio, il n'est plus rattaché à BioWare depuis 2020. En effet, le développement chaotique d'Anthem a poussé le directeur de jeu à quitter la firme pour créer son propre studio : Arcanaut Studios.

This is sad news on multiple fronts - for those of us who worked there, for our friends and colleagues at BioWare who are impacted, and for fans who were looking forward to the next Mass Effect adventure. I started my career at BioWare and will forever be grateful to the founders, Greg and Ray, for inviting me to join in BioWare's legendary journey. Its legacy will live on through those who were part of it and continue to create games through a passion for unforgettable stories, worlds and characters. — Casey Hudson (@CaseyDHudson) October 21, 2026

Mais il explique que même le titre sur lequel il travaille en ce moment est directement influencé par l'impact de BioWare. Son équipe est en train de développer Star Wars: Fate of the Old Republic, un « jeu de rôle et d'action axé sur la narration » que Casey Hudson présente comme un « successeur spirituel » de Knights of the Old Republic.