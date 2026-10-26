Mass Effect : Signez dès maintenant cette pétition pour sauver la franchise

Après l'annonce choc de BioWare, des joueurs ont créé une pétition pour faire bouger les choses et sauver la franchise Mass Effect. Elle compte dans ses signatures celles des deux acteurs qui incarnent le commandant Shepard.

L'annulation de Mass Effect 5 et la fermeture de BioWare ont été de véritables coups de massue pour l'industrie vidéoludique mais aussi pour les fidèles de la franchise. Si les hommages se sont multipliés ces derniers jours, d'autres ont décidé d'agir après avoir vu les images du trailer du titre abandonné.

Un certain Joe Smith a ainsi créé une pétition sur le site Change.org. Sobrement baptisée « Save Mass Effect », elle a déjà réuni plus de 200 000 signatures, dont celles de figures bien connues des admirateurs de la saga.

Une initiative soutenue par Mark Meer et Jennifer Hale

En effet, Mark Meer et Jennifer Hale ont fait part de leur soutien et ont signé cette pétition en vue de sauver Mass Effect 5 de la disparition. Les deux acteurs, qui doublent respectivement la version masculine et la version féminine du commandant Shepard, ont d'ailleurs agi à leur échelle pour éveiller les consciences.

Jennifer Hale a notamment évoqué une possible campagne Kickstarter financée par la communauté et gérée par un studio de développement et un groupe d'investisseurs. Si elle atteint son objectif, cela pourrait permettre de reprendre le développement du titre annulé et de faire revivre la licence malgré ce retournement de situation inattendu.

De son côté, Mark Meer a publié une vidéo dans laquelle il demande à la communauté de « tenir bon » et de sauver la franchise en signant cette pétition en ligne. Mais si celle-ci ne demande pas à EA de faire machine arrière, elle invite le géant à prendre des mesures pour finir le développement de celui qui s'appelle désormais Mass Effect Universe.

Des solutions envisagées par les internautes pour sauver Mass Effect 5

La pétition met en avant deux solutions pour possiblement sauver Mass Effect de la disparition. La première demande au géant « un financement approprié, des effectifs suffisants et le temps nécessaire pour maintenir et faire progresser les standards élevés qui font la renommée de la franchise ». Ici, l'objectif est surtout de finaliser le développement de l'opus qui a fuité, sans pour autant garantir un autre jeu dans le futur.

Tandis que la seconde invite EA à concéder une licence sur la franchise « à un autre studio qui partage la passion et la vision nécessaires pour la maintenir en vie et lui permettre de prospérer à nouveau ». Dans les deux cas, il n'est pas garanti qu'EA réagisse. Mais la forte mobilisation et la mise en avant de cette initiative par les médias pourraient inciter la firme à agir.

Si vous souhaitez rejoindre le mouvement et tenter de sauver la franchise, vous pouvez signer la pétition simplement en cliquant sur ce lien.