Test Marvel's Spider-Man 2 PC
Publié par Mathieu Vandenburie
le 04 février 2025 à 14h20
le 04 février 2025 à 14h20
Après le succès retentissant de God of War (2018), la suite tant attendue, God of War Ragnarök, débarque sur PC. Nous avons eu l'occasion de l'essayer, voici notre avis condensé.
Un portage à moitié ficeléSorti initialement sur PS5 le 20 octobre 2023, Marvel's Spider-Man 2 suit une certaine logique de portage, un peu comme God Of War Ragnarök et à l'inverse de Ghost of Tsushima, dont le portage PC est arrivé 5 ans après la version console. Une fois n'est pas coutume, Marvel's Spider-Man 2 ne porte pas de nom sophistiqué comme « Director's Cut », mais propose tout de même plusieurs nouveautés, telles que :
- Fréquences d'images déverrouillées
- Technologies de rendu optimisé : DLSS, FSR, XeSS
- Ray-tracing amélioré
- Compatibilité avec les écrans ultra-larges
- Customisation des touches et prise en charge de la DualShock 4 et DualSense
Compatibilité Steam Deck décevanteLorsque l'on pense aux capacités de la Steam Deck, surtout après le succès de certains portages comme God of War, dont nous parlions plus haut, on s'attend à une expérience fluide et immersive. Malheureusement, Marvel's Spider-Man 2 n'atteint pas ces standards.
Dès le lancement, le titre propose en standard des réglages graphiques faibles, avec une pixellisation marquée qui perturbe l'action rapide de la franchise. En poussant les graphismes au maximum, le constat est encore plus amer. Les ralentissements sont fréquents et la qualité visuelle continue de se dégrader, rendant l'expérience difficile à apprécier. Notez toutefois qu'en « statique », le titre fait quand même profiter de graphismes intéressants.
Bien que les configurations de manettes fonctionnent parfaitement, le jeu n'est pas officiellement listé comme optimisé pour la Steam Deck, ce qui pourrait expliquer, en partie, ses lacunes techniques.
Pour ceux qui espéraient profiter du titre en mode nomade, la déception est réelle. Là où la version PC brille par son rendu et sa fluidité, cette adaptation manque clairement d'optimisation. À moins qu'un futur patch ne vienne améliorer les performances, il est préférable de jouer sur une configuration classique pour vivre pleinement l'aventure.
Voici quelques captures d'écran prises depuis la console Valve :
-
Conditions de testFinalement, notre avis ne prend pas en compte la prise en charge des formats de grands moniteurs (que nous n'avons pas) ni de tests quant aux différentes évolutions de performances liées à NVIDIA, qui demandent une sensibilité technique spéciale, que nous ne possédons pas.
L'ordinateur utilisé est équipé d'une carte graphique RTX 3080, d'un processeur I9 12900k et de 64go de Ram en DDR5. Plus d'informations dans notre article : ASUS ROG PCDIY : Bien monter son PC gamer en 2022.
Avis condensé sur cette version PC
Dès les premiers instants de jeu, l'immersion est totale. On se retrouve rapidement à virevolter entre les buildings, explorant les gadgets de Spider-Man avec une fluidité remarquable. La première impression visuelle est indéniable : le jeu est toujours aussi beau. Mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique, car la stabilité du titre est tout aussi impressionnante. Que ce soit dans des séquences à haute vitesse ou durant des combats dynamiques, aucune chute de performance ou pixelisation notable n'est venue gâcher l'expérience.
Cela dit, tout n'est pas parfait. Lors de notre test, le jeu a planté à deux reprises, et nous avons également été bloqués contre un mur après avoir percuté un bâtiment juste avant une cinématique. Ces bugs, bien qu'occasionnellement frustrants, sont probablement des désagréments temporaires qui seront corrigés avec les futures mises à jour.
Côté gameplay, la configuration clavier/souris est bien pensée et intuitive, parfaite pour les habitués du PC. Cependant, pour profiter pleinement du jeu, nous recommandons vivement l'utilisation d'une manette, idéalement une DualSense. Cette dernière permet d'exploiter au mieux les fonctionnalités spécifiques de la console de Sony, comme les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Petite anecdote, nous l'avons également testé avec une manette Xbox, et l'expérience s'est avérée tout aussi satisfaisante.
Au final, jouer à ce tandem d'araignées reste un vrai plaisir. Que ce soit dans les déplacements ou les combats, le gameplay est toujours aussi grisant. Et avec des graphismes d'une telle qualité, l'immersion est totale, surtout si vous avez la chance de jouer sur un grand écran, un écran ultra-large, ou une configuration capable d'exploiter pleinement les évolutions techniques de ce portage. Bref, une aventure qui ravira aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus.
-
Test initial sur PlayStation 4
Conditions de jeu
- Console → PS5
- Temps de jeu → 13 h
- Temps de complétion histoire → ~10h
- Mode → Fidélité
- Manette utilisée lors du test → Razer Wolverine V2 Pro.
HistoireBien qu'il ne soit pas forcément nécessaire d'avoir joué aux deux premiers opus pour apprécier celui-ci, il se peut qu'un fond d'histoire vous échappe si vous commencez par ce titre. Les péripéties de nos deux compères, ainsi que ce qui les différencie ou même rapproche, sont un point clé pour la compréhension globale.
Fourni d'un scénario assez banal, le titre vous propose d'incarner les deux Spider-Man (Peter Parker & Miles Morales) pour protéger la ville de nouvelles menaces à venir. Toutefois, le gros de l'histoire ne se situe pas ici, mais bel et bien dans l'approfondissement des personnages. Hanté par des souvenirs plus ou moins glorieux, le récit nous offre une introspective de ces héros, rongés par des sentiments aussi divers que variés.
Nous disons ainsi adieu à la trame narrative humoristique, bien qu'elle fasse encore légèrement corps avec l'univers, pour s'intéresser aux problématiques de chacun. En ce sens, Marvel's Spider-Man 2 offre aux fanatiques une histoire profonde, sincère, sérieuse, contemplative et quelque peu novatrice pour casser les codes établis jusqu'à présent. En prime, l'arrivée du Symbiote, sa cohabitation avec Peter ainsi que le développement de Venom continuent d'assombrir l'univers et ce n'est pas qu'un jeu de mots.
Ce qui est intéressant avec Marvel's Spider-Man 2, c'est la communication récente faite autour du jeu, avec la grande mise en avant du Symbiote et de Venom, antagoniste populaire de notre jeune araignée. Pourtant, bien qu'il en fasse effectivement partie, les antagonistes se répartissent les rôles à commencer par Kraven, le chasseur, dont nous n'en dévoilerons pas plus quant aux motivations ni sa venue à New York, mais qui reste, selon nous, le personnage le plus charismatique de ce nouvel opus. Sanguinaire, sans peur ni rédemption possible, Spider-Man accueille ici un antagoniste qui fait réellement serrer les dents.
GameplayAlors, oui, comme tous les Spider-Man, vous vous mouvez dans New York à l'aide de vos toiles pour aider les habitants et vous assurer qu'aucun crime ne reste impuni. La recette est toujours la même, à moins d'un changement drastique de personnage, la formule ne peut qu'être copiée. Toutefois, il est plaisant de voir qu'Insomniac ne s'est pas seulement contenté de mettre deux personnages jouables pour plaire à la communauté, mais a également amélioré la gestion des combats et de mobilité.
Changement de personnage et voyage rapideLa nouveauté la plus excitante de cet opus est la possibilité de changer de personnage à votre convenance. L'action est réalisable facilement par le biais de l'application ASDQ, qui répertorie les quêtes principales et annexes à réaliser en recensant les demandes de la population. Lors de la transition, le nouveau protagoniste vous fait profiter, en guise de chargement, d'une animation sympathique avec prise en main directement après. La transition est ainsi quasi instantanée, pour le plaisir de chacun.
Pour autant, là où le titre pêche c'est sur la possibilité de changer de personnage en cours de combat. Naturellement certaines histoires ou zones ne sont activables ou disponibles que pour un Spider-Man en particulier, mais nous aurions aimé pouvoir profiter de notre Spider-Man préféré du moment lors du combat. Ainsi, l'alternance et le voyage rapide ne sont pas possibles lors de combats et/ou lors de discussion de mission principale.
Phases hors Spider-ManAdepte de la série, vous n'êtes pas sans connaître les phases où nous jouons les personnages sans leur costume ou simplement MJ pour de l'infiltration. Si dans le premier opus elles étaient plus contraignantes ou barbantes qu'autre chose, Marvel's Spider-Man 2 vient clairement apporter de la nouveauté et de la diversité tout en se permettant d'agrémenter utilement l'histoire. Les personnages gagnent en mobilité, mais également en actions possibles afin de rendre ces phases moins restrictives et plus appréciables. Néanmoins, nous n'irons pas plus loin pour vous éviter d'être spoilé.
Compétences et gadgetsSi les gadgets ainsi que les améliorations de tenues sont disponibles et communs aux deux Spider-Man, les compétences sont scindées en trois. Notez qu'il faudra choisir quel arbre monter et qu'un niveau gagné ne donne pas un point à dépenser dans chacun des arbres, mais bel et bien un seul point à dépenser.
Il faut donc choisir l'évolution de vos personnages selon vos préférences. En ce sens, l'impossibilité de changer de personnage en combat peut contraster les choix réalisés, surtout si votre focus se positionne sur l'un ou l'autre des Spider-Man pouvant rendre les affrontements un peu plus complexes.
MobilitéComme dit précédemment, nous retrouvons l'ensemble des compétences de l'homme-araignée, tels que se balancer à une toile, faire une ruée dans les airs ou un lancement sur le bord d'un toit pour prendre de la vitesse ou même faire des pirouettes dans le but d'impressionner vos amis. Le premier point à relever est l'arrivée de la Delta-Toile qui permet non seulement de planer, mais également de profiter des courants d'air dissimulés un peu partout dans la ville. Semi-autoguidés lorsque vous les pénétrez, ces derniers vous permettent d'atteindre rapidement des zones stratégiques sans pour autant vous téléporter. Notez qu'il est possible d'en sortir à tout moment pour changer de direction ou simplement s'arrêter.
Cela parait minime et pourtant donne une alternative nouvelle au gameplay. Là où nous étions bloqués dans les zones sans immeubles, ou au-dessus de l'eau, obligé de s'accrocher aux arbres ou simplement courir, il est à présent possible de le survoler, en prenant en compte que vous planez et donc que vous perdez de l'altitude.
Vient s'ajouter à cela la capacité de Super Lance-Pierre, grâce à l'équipement spécial dont certains bâtiments disposent, pour se propulser à grande vitesse et gagner en vélocité de déplacement. Il est clair que les développeurs avaient à cœur de nous faire traverser la ville plus rapidement tout en y ajoutant un sentiment réel de vitesse, très appréciable. Notez tout de même que la Delta-Toile n'est pas toujours facile à maîtriser vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation avant de réussir des atterrissages pratiques sans s'écraser sur les bâtiments ou au sol (non létal).
CombatAvec un protagoniste à l'identité déjà marquée, il reste difficile de proposer une certaine variété quant à son style de combat. Néanmoins une nouvelle mécanique, la parade, entre en compte et vient drastiquement modifier les possibilités lors des combats. Naturellement, de nouvelles prises font leur apparition telles que les attrapes ou les coups violents notifiés par une alerte bleu ou orange. À l'instar de l'esquive, il est possible de faire une parade parfaite qui permet de ne pas prendre de dégât, mais également déstabiliser l'adversaire.
Si cette nouvelle mécanique n'est pas habituelle et que l'esquive semble plus intuitive, il ne faudra pas lésiner quant à son utilisation afin de sortir d'une situation difficile. En effet, les nouveaux ennemis offrent un panel d'action diversifié ainsi que des compétences qui demanderont une attention particulière pour ne pas passer la toile à gauche trop vite.
Pour le reste, il faut oublier les tenues qui débloquent des passifs/ultimes ou compétences, puisqu'il faudra les débloquer en cherchant des composants plus ou moins rares au sein de la ville. De plus, tous les raccourcis concernant les compétences et gadgets se situent sur les gâchettes R1 et L1, néanmoins, la quantité d'informations à retenir peut rapidement vous perdre, ce qui peut pousser à mettre de côté certaines des compétences de votre personnage. Il faut un certain temps d'adaptation, mais une fois maîtrisé, le potentiel est totalement différent.
Les compétences sont attribuées à chaque Spider-Man et se débloquent selon des chemins ou événements différents tandis qu'ils sont modifiables à tout moment. C'est ainsi un réel plaisir d'utiliser l'électricité de Miles ou les bras bioniques de Parker, ce qui diversifie le gameplay et permet, au besoin, de changer le rythme initial de votre jeu.
Finalement, lorsque les deux Spider-Man combattent ensemble, ils profitent d'une certaine synergie et nous offrent par la même occasion des finish en duo assez sympathiques. Notons tout de même que les animations ne sont pas pléthoriques et qu'elles n'évoluent pas au fil du jeu.
Activités annexesSauver le monde c'est bien, encore faut-il avoir le style et les compétences qui vont avec. De fait, pour acheter de nouvelles tenues, mais également améliorer les compétences et caractéristiques de nos héros il faudra réaliser des quêtes ou recherches annexes dans le but d'obtenir des composants high-tech plus ou moins rares. Saluons également la possibilité de changer le coloris de certaines tenues, toujours en échange de matériaux pour le premier déblocage, et toujours parmi quatre possibilités.
Pour ce faire, les développeurs ont entendu la volonté des joueurs de ne pas avoir des quêtes banales, mais bien des missions intéressantes. La plupart d'entre elles font ainsi avancer des tronçons de l'histoire, mais restent facultatives. Dites adieu aux fameux sacs à chercher dans toute la ville, mais dites bonjour à de nouvelles activités. Néanmoins, si elles reprennent les bases, elles en deviennent plus complexes et intéressantes, navigant entre réflexion, infiltration, combat et mobilité.
Un autre point positif est l'amélioration de quêtes déjà disponibles dans le premier opus telles que la prise de photo, propre à Peter Parker. Là où il était possible de prendre des photos plutôt brouillonnes dans Marvel's Spider Man (mal cadrées, nous ne voyons presque pas l'objectif, zoom catastrophique), ici il sera demandé d'être plus consciencieux.
Si ces quêtes étaient redondantes et contraignantes lors du premier opus, la vitesse de déplacement de Spider-Man étant accrue, il est plus facile d'accéder aux zones désirées. En outre, les quartiers de la ville offrent des récompenses selon le nombre de missions réussies et parmi celles-ci nous retrouvons le voyage rapide, qui n'est pas négligeable. Le scan et les identifications sont plus facilement reconnaissables et apparaissent à présent tels des hologrammes dans le ciel.
Bugs rencontrésNotez avant toute chose qu'un patch Day One est prévu pour régler certains soucis visuels ou audio. Pour notre cas, lors du jeu nous avons rencontré un problème de synchronisation avec l'interaction triangle, nous obligeant à tourner autour de certains objets ou quêtes avant de pouvoir les activer. Ensuite, lors de cinématiques ou avant un combat, le jeu s'est mis à crash, obligeant à le relancer.
Remercions la sauvegarde automatique qui nous a permis de reprendre presque à l'endroit du crash. Pour finir, lors de l'utilisation de compétence touchant un peu trop d'ennemis, nous avons subi quelques latences, mais rien d'inexploitable puisque tout revient à la normale dès l'instant où l'action est passée.
Conclusion
Dans le cas contraire, nous ne pouvons que remercier Insomniac de nous proposer une suite décente et qui saura ravir les amateurs de la série tant par la nouvelle mobilité des Spider-Man que des combats plus nombreux et rythmés, sans oublier le choix entre Peter et Miles, mais également l'introspection et le travail de fond fourni par les cinématiques, les dialogues et la sombre toile qui se tisse autour des héros leur rappelant que chaque choix à ses conséquences.
Les antagonistes sont charismatiques et n'offrent pas une ambiance Disney avec des méchants « pas trop méchants ». La ville est réellement en danger, et elle n'attend que vous.
- +Histoire sombre et prenante
- +Cinématiques épiques et transitions
- +Changement entre Peter et Miles ainsi que leurs interactions
- +Mobilité accrue
- +Transition pour les changements de zone, et personnages fluides et rapides
- +Les antagonistes
- +Direction artistique et bande-son
- -Pas de changement possible entre Peter et Miles pendant les combats
- -La gestion des pouvoirs et gadgets parfois hasardeuse
- -Pavé tactile peu intuitif pour les actions associées
commentaire (0)