Test Marvel's Spider-Man 2 PC

Après le succès retentissant de God of War (2018), la suite tant attendue, God of War Ragnarök, débarque sur PC. Nous avons eu l'occasion de l'essayer, voici notre avis condensé.

Un portage à moitié ficelé Sorti initialement sur PS5 le 20 octobre 2023, Marvel's Spider-Man 2 suit une certaine logique de portage, un peu comme God Of War Ragnarök et à l'inverse de Ghost of Tsushima, dont le portage PC est arrivé 5 ans après la version console. Une fois n'est pas coutume, Marvel's Spider-Man 2 ne porte pas de nom sophistiqué comme « Director's Cut », mais propose tout de même plusieurs nouveautés, telles que :

Fréquences d'images déverrouillées

Technologies de rendu optimisé : DLSS, FSR, XeSS

Ray-tracing amélioré

Compatibilité avec les écrans ultra-larges

Customisation des touches et prise en charge de la DualShock 4 et DualSense

Compatibilité Steam Deck décevante Lorsque l'on pense aux capacités de la Steam Deck, surtout après le succès de certains portages comme God of War, dont nous parlions plus haut, on s'attend à une expérience fluide et immersive. Malheureusement, Marvel's Spider-Man 2 n'atteint pas ces standards.





Dès le lancement, le titre propose en standard des réglages graphiques faibles, avec une pixellisation marquée qui perturbe l'action rapide de la franchise. En poussant les graphismes au maximum, le constat est encore plus amer. Les ralentissements sont fréquents et la qualité visuelle continue de se dégrader, rendant l'expérience difficile à apprécier. Notez toutefois qu'en « statique », le titre fait quand même profiter de graphismes intéressants.



Bien que les configurations de manettes fonctionnent parfaitement, le jeu n'est pas officiellement listé comme optimisé pour la Steam Deck, ce qui pourrait expliquer, en partie, ses lacunes techniques.



Pour ceux qui espéraient profiter du titre en mode nomade, la déception est réelle. Là où la version PC brille par son rendu et sa fluidité, cette adaptation manque clairement d'optimisation. À moins qu'un futur patch ne vienne améliorer les performances, il est préférable de jouer sur une configuration classique pour vivre pleinement l'aventure.



Voici quelques captures d'écran prises depuis la console Valve :



















Conditions de test Finalement, notre avis ne prend pas en compte la prise en charge des formats de grands moniteurs (que nous n'avons pas) ni de tests quant aux différentes évolutions de performances liées à NVIDIA, qui demandent une sensibilité technique spéciale, que nous ne possédons pas.



L'ordinateur utilisé est équipé d'une carte graphique RTX 3080, d'un processeur I9 12900k et de 64go de Ram en DDR5. Plus d'informations dans notre article : ASUS ROG PCDIY : Bien monter son PC gamer en 2022.



Avis condensé sur cette version PC Après l'avoir découvert sur PlayStation 5 à sa sortie, quel plaisir de retrouver les aventures de notre duo d'araignées sur PC. Ce portage redonne vie à une expérience déjà marquante, notamment grâce au choix judicieux de dissocier les deux protagonistes et de rendre leurs styles de jeu distincts. Cette diversité de gameplay évite la monotonie et reste un des atouts majeurs de cet opus.



Difficile de dire si Marvel's Spider-Man se positionne parmi les références incontournables de la console, à l'instar de God of War, mais la « petite araignée du quartier » continue de séduire grâce à ses nombreuses qualités. En outre, la version PC bénéficie d'améliorations qui rendent l'expérience encore plus agréable que l'original. Un détail notable face aux polémiques liées aux portages PlayStation : ici, pas de connexion PSN obligatoire. Contrairement à d'autres titres qui imposent cette contrainte, Marvel's Spider-Man 2 offre une liberté appréciable, permettant de profiter pleinement de l'expérience solo sans restriction. Un détail notable face aux polémiques liées aux: ici,. Contrairement à d'autres titres qui imposent cette contrainte,offre une liberté appréciable, permettant de profiter pleinement de l'expérience solo



Dès les premiers instants de jeu, l'immersion est totale. On se retrouve rapidement à virevolter entre les buildings, explorant les gadgets de Spider-Man avec une fluidité remarquable. La première impression visuelle est indéniable : le jeu est toujours aussi beau. Mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique, car la stabilité du titre est tout aussi impressionnante. Que ce soit dans des séquences à haute vitesse ou durant des combats dynamiques, aucune chute de performance ou pixelisation notable n'est venue gâcher l'expérience.



Cela dit, tout n'est pas parfait. Lors de notre test, le jeu a planté à deux reprises, et nous avons également été bloqués contre un mur après avoir percuté un bâtiment juste avant une cinématique. Ces bugs, bien qu'occasionnellement frustrants, sont probablement des désagréments temporaires qui seront corrigés avec les futures mises à jour.



Côté gameplay, la configuration clavier/souris est bien pensée et intuitive, parfaite pour les habitués du PC. Cependant, pour profiter pleinement du jeu, nous recommandons vivement l'utilisation d'une manette, idéalement une DualSense. Cette dernière permet d'exploiter au mieux les fonctionnalités spécifiques de la console de Sony, comme les retours haptiques et les gâchettes adaptatives. Petite anecdote, nous l'avons également testé avec une manette Xbox, et l'expérience s'est avérée tout aussi satisfaisante.



Au final, jouer à ce tandem d'araignées reste un vrai plaisir. Que ce soit dans les déplacements ou les combats, le gameplay est toujours aussi grisant. Et avec des graphismes d'une telle qualité, l'immersion est totale, surtout si vous avez la chance de jouer sur un grand écran, un écran ultra-large, ou une configuration capable d'exploiter pleinement les évolutions techniques de ce portage. Bref, une aventure qui ravira aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux venus.



































Test initial sur PlayStation 4

Conditions de jeu

Console → PS5

PS5 Temps de jeu → 13 h

13 h Temps de complétion histoire → ~10h

~10h Mode → Fidélité

Fidélité Manette utilisée lors du test → Razer Wolverine V2 Pro.

Histoire

Gameplay

Changement de personnage et voyage rapide

Phases hors Spider-Man

Compétences et gadgets

Mobilité

Combat

Activités annexes

Bugs rencontrés

Bien qu'il ne soit pas forcément nécessaire d'avoir joué aux deux premiers opus pour apprécier celui-ci, il se peut qu'un fond d'histoire vous échappe si vous commencez par ce titre. Les péripéties de nos deux compères, ainsi que ce qui les différencie ou même rapproche, sont un point clé pour la compréhension globale.Fourni d'un scénario assez banal, le titre vous propose d'incarner les deux Spider-Man (Peter Parker & Miles Morales) pour protéger la ville de nouvelles menaces à venir. Toutefois, le gros de l'histoire ne se situe pas ici, mais bel et bien dans l'approfondissement des personnages. Hanté par des souvenirs plus ou moins glorieux, le récit nous offre une introspective de ces héros, rongés par des sentiments aussi divers que variés.Nous disons ainsi adieu à la trame narrative humoristique, bien qu'elle fasse encore légèrement corps avec l'univers, pour s'intéresser aux problématiques de chacun. En ce sens, Marvel's Spider-Man 2 offre aux fanatiques une histoire profonde, sincère, sérieuse, contemplative et quelque peu novatrice pour casser les codes établis jusqu'à présent. En prime, l'arrivée du Symbiote, sa cohabitation avec Peter ainsi quecontinuent d'assombrir l'univers et ce n'est pas qu'un jeu de mots.Ce qui est intéressant avec Marvel's Spider-Man 2, c'est la communication récente faite autour du jeu, avec la grande mise en avant, antagoniste populaire de notre jeune araignée. Pourtant, bien qu'il en fasse effectivement partie, les antagonistes se répartissent les rôles à commencer par, le chasseur, dont nous n'en dévoilerons pas plus quant aux motivations ni sa venue à New York, mais qui reste, selon nous, le personnage le plus charismatique de ce nouvel opus. Sanguinaire, sans peur ni rédemption possible, Spider-Man accueille iciAlors, oui, comme tous les Spider-Man, vous vous mouvez dans New York à l'aide de vos toiles pour aider les habitants et vous assurer qu'aucun crime ne reste impuni. La recette est toujours la même, à moins d'un changement drastique de personnage,Toutefois, il est plaisant de voir qu'Insomniac ne s'est pas seulement contenté de mettre deux personnages jouables pour plaire à la communauté, mais a également amélioré la gestion des combats et de mobilité.La nouveauté la plus excitante de cet opus est la possibilité de changer de personnage à votre convenance.par le biais de l'application ASDQ, qui répertorie les quêtes principales et annexes à réaliser en recensant les demandes de la population. Lors de la transition, le nouveau protagoniste vous fait profiter, en guise de chargement, d'une animation sympathique avec prise en main directement après. La transition est ainsi quasi instantanée, pour le plaisir de chacun.Pour autant, là où le titre pêche c'est sur la possibilité de changer de personnage en cours de combat. Naturellement certaines histoires ou zones ne sont activables ou disponibles que pour un Spider-Man en particulier, mais nous aurions aimé pouvoir profiter de notre Spider-Man préféré du moment lors du combat. Ainsi, l'alternance et le voyage rapide ne sont pas possibles lors de combats et/ou lors de discussion de mission principale.Adepte de la série, vous n'êtes pas sans connaître les phases où nous jouons les personnages sans leur costume ou simplement MJ pour de l'infiltration. Si dans le premier opus elles étaient plus contraignantes ou barbantes qu'autre chose, Marvel's Spider-Man 2 vient clairement apporter de la nouveauté et de la diversité tout en se permettant d'agrémenter utilement l'histoire. Les personnages gagnent en mobilité, mais également en actions possibles afin de rendre ces phases moins restrictives et plus appréciables. Néanmoins, nous n'irons pas plus loin pour vous éviter d'être spoilé.Si les gadgets ainsi que les améliorations de tenues sont disponibles et communs aux deux Spider-Man, les compétences sont scindées en trois. Notez qu'il faudra choisir quel arbre monter et qu'un niveau gagné ne donne pas un point à dépenser dans chacun des arbres, mais bel et bien un seul point à dépenser.Il faut donc choisir l'évolution de vos personnages selon vos préférences. En ce sens, l'impossibilité de changer de personnage en combat peut contraster les choix réalisés, surtout si votre focus se positionne sur l'un ou l'autre des Spider-Man pouvant rendre les affrontements un peu plus complexes.Comme dit précédemment, nous retrouvons l'ensemble des compétences de l'homme-araignée, tels que se balancer à une toile, faire une ruée dans les airs ou un lancement sur le bord d'un toit pour prendre de la vitesse ou même faire des pirouettes dans le but d'impressionner vos amis. Le premier point à relever est l'arrivée de laqui permet non seulement de planer, mais également de profiter des courants d'air dissimulés un peu partout dans la ville. Semi-autoguidés lorsque vous les pénétrez, ces derniers vous permettent d'atteindre rapidement des zones stratégiques sans pour autant vous téléporter. Notez qu'il est possible d'en sortir à tout moment pour changer de direction ou simplement s'arrêter.Cela parait minime et pourtant donne une alternative nouvelle au gameplay. Là où nous étions bloqués dans, ou au-dessus de l'eau, obligé de s'accrocher aux arbres ou simplement courir, il est à présent possible de le survoler, en prenant en compte que vous planez et donc queVient s'ajouter à cela la capacité de Super Lance-Pierre, grâce à l'équipement spécial dont certains bâtiments disposent, pour. Il est clair que les développeurs avaient à cœur de nous faire traverser la ville plus rapidement tout en y ajoutant un sentiment réel de vitesse, très appréciable. Notez tout de même que la Delta-Toile n'est pas toujours facile à maîtriser vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation avant de réussir des atterrissages pratiques sans s'écraser sur les bâtiments ou au sol (non létal).Avec un protagoniste à l'identité déjà marquée, il reste difficile de proposer une certaine variété quant à son style de combat. Néanmoins une nouvelle mécanique, la parade, entre en compte et vient drastiquement modifier les possibilités lors des combats. Naturellement, de nouvelles prises font leur apparition telles que les attrapes ou les coups violents notifiés par une alerte bleu ou orange. À l'instar de l'esquive, il est possible de faire une parade parfaite qui permet de ne pas prendre de dégât, mais également déstabiliser l'adversaire.Si cette nouvelle mécanique n'est pas habituelle et que l'esquive semble plus intuitive, il ne faudra pas lésiner quant à son utilisation afin de sortir d'une situation difficile. En effet, les nouveaux ennemis offrentainsi que des compétences qui demanderont une attention particulière pour ne pas passer la toile à gauche trop vite.Pour le reste, il faut oublier les tenues qui débloquent des passifs/ultimes ou compétences, puisqu'il faudra les débloquer en cherchant des composants plus ou moins rares au sein de la ville. De plus, tous les raccourcis concernant les compétences et gadgets se situent sur les gâchettes R1 et L1, néanmoins, la quantité d'informations à retenir peut rapidement vous perdre, ce qui peut pousser à mettre de côté certaines des compétences de votre personnage. Il faut un certain temps d'adaptation, mais une fois maîtrisé, le potentiel est totalement différent.Les compétences sont attribuées à chaque Spider-Man et se débloquent selon des chemins ou événements différents tandis qu'ils sont modifiables à tout moment. C'est ainsi un réel plaisir d'utiliser l'électricité de Miles ou les bras bioniques de Parker, ce qui diversifie le gameplay et permet, au besoin, de changer le rythme initial de votre jeu.Finalement, lorsque les deux Spider-Man combattent ensemble, ils profitent d'une certaine synergie et nous offrent par la même occasion des finish en duo assez sympathiques. Notons tout de même que les animations ne sont pas pléthoriques et qu'elles n'évoluent pas au fil du jeu.Sauver le monde c'est bien, encore faut-il avoir le style et les compétences qui vont avec. De fait, pour acheter de nouvelles tenues, mais également améliorer les compétences et caractéristiques de nos héros il faudra réaliser des quêtes ou recherches annexes dans le but d'obtenir des composants high-tech plus ou moins rares. Saluons également la possibilité de changer le coloris de certaines tenues, toujours en échange de matériaux pour le premier déblocage, et toujours parmi quatre possibilités.Pour ce faire, les développeurs ont entendu la volonté des joueurs de ne pas avoir des quêtes banales, mais bien des missions intéressantes. La plupart d'entre elles font ainsi avancer des tronçons de l'histoire, mais restent facultatives. Dites adieu aux fameux sacs à chercher dans toute la ville, mais dites bonjour à de nouvelles activités. Néanmoins, si elles reprennent les bases, elles en deviennent plus complexes et intéressantes, navigant entreUn autre point positif est l'amélioration de quêtes déjà disponibles dans le premier opus telles que la prise de photo, propre à Peter Parker. Là où il était possible de prendre des photos plutôt brouillonnes dans(mal cadrées, nous ne voyons presque pas l'objectif, zoom catastrophique), ici il sera demandé d'être plus consciencieux.Si ces quêtes étaient redondantes et contraignantes lors du premier opus, la vitesse de déplacement de Spider-Man étant accrue,. En outre, les quartiers de la ville offrent des récompenses selon le nombre de missions réussies et parmi celles-ci nous retrouvons le voyage rapide, qui n'est pas négligeable. Le scan et les identifications sont plus facilement reconnaissables et apparaissent à présent tels des hologrammes dans le ciel.Notez avant toute chose qu'un patch Day One est prévu pour régler certains soucis visuels ou audio. Pour notre cas, lors du jeu nous avons rencontré un problème de synchronisation avec l'interaction triangle, nous obligeant à tourner autour de certains objets ou quêtes avant de pouvoir les activer. Ensuite, lors de cinématiques ou avant un combat, le jeu s'est mis à crash, obligeant à le relancer.Remercions la sauvegarde automatique qui nous a permis de reprendre presque à l'endroit du crash. Pour finir, lors de l'utilisation de compétence touchant un peu trop d'ennemis, nous avons subi quelques latences, mais rien d'inexploitable puisque tout revient à la normale dès l'instant où l'action est passée.