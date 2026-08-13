Ce détail troublant qui relance les rumeurs sur Marvels Spider-Man 3

Une page IMDb dédiée à Marvels Spider-Man 3 vient de faire son apparition en ligne. Alors que les joueurs attendent patiemment le jeu Wolverine, cette découverte relance les spéculations autour du prochain volet des aventures de l'homme-araignée et du calendrier d'Insomniac Games.

L'univers de l'homme-araignée n'a pas fini de faire parler de lui. Alors que le dernier film cartonne au cinéma et que Marvel's Spider-Man 2 a vu son nombre de joueurs grimper grâce à cette sortie, la machine à rumeurs s'emballe de nouveau. Les fans de la franchise, toujours avides de tisser de nouvelles toiles à travers New York, scrutent le moindre indice concernant la suite des événements. Si le studio est actuellement tourné vers le très attendu jeu centré sur Wolverine, une récente découverte vient remettre Peter Parker sur le devant de la scène.

Une page IMDb qui sème le doute

C'est sur le réseau social X, anciennement Twitter, que l'utilisateur SpiderManCD a partagé sa trouvaille. Une fiche entièrement dédiée à Marvels Spider-Man 3 a discrètement fait son apparition sur la base de données cinématographique et vidéoludique IMDb. Bien que ce type de plateforme puisse parfois être modifié par le public, les informations qui y figurent ont capté l'attention de la communauté.

La page mentionne notamment le retour de figures emblématiques du studio. Bryan Intihar et Ryan Smith, qui ont brillamment dirigé les précédents volets, sont listés en tant que réalisateurs de ce troisième épisode. Du côté du casting, le nom de Yuri Lowenthal apparaît clairement, confirmant qu'il reprendrait son rôle fétiche de Peter Parker. Mais le détail le plus intrigant reste la mention du statut du projet.













Un développement déjà en cours ?

Sur la partie droite de la fiche, nous pouvons y lire une indication claire concernant l'avancement du jeu. Il y est stipulé que le titre est actuellement en production. Cette mention, bien que non officielle, relance les débats sur la suite des aventures de l'homme-araignée au sein du studio californien. Néanmoins, il convient de rester prudent face à ces informations tant que les développeurs n'ont rien confirmé publiquement.

En effet, les pages IMDb ne constituent pas une preuve irréfutable et il peut très bien s'agir d'un placeholder, dans le but de sécuriser la fiche le jour où l'annonce a lieu, si elle a lieu.

Le spectre du piratage massif d'Insomniac Games

Cette nouvelle rumeur résonne particulièrement au vu des événements tragiques qui ont frappé le studio à la fin de l'année 2023. Lors de la fuite massive de données dont Insomniac a été victime, un calendrier prévisionnel des futures sorties avait été dévoilé au grand jour. Ce document confidentiel indiquait qu'un jeu centré sur Venom devait voir le jour après le deuxième opus de Spider-Man.

Selon cette même fuite, Marvels Spider-Man 3 devait suivre, avant de laisser la place à un nouvel épisode de la licence Ratchet and Clank, pour enfin culminer avec un projet ambitieux dédié aux X-Men. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le studio a maintenu ce plan d'action ou si certains projets ont été abandonnés au profit d'autres.

Dans tous les cas, Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre 2026, et Insomniac Games en dira plus sur son avenir dans les mois qui suivent.