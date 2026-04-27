Le spin-off de Marvel's Spider-Man 2 centré sur Venom finalement annulé ?

S'il n'a pas été officialisé, de nombreuses rumeurs circulent sur le projet Venom, potentiel nouveau titre des créateurs de Marvel's Spider-Man 2. Mais l'une d'elle suggère que le développement aurait peut-être été abandonné.

Dans la grande famille des méchants tirés de la franchise Spider-Man, Venom est l'un des plus charismatiques. Le symbiote noir et blanc aux dents tranchantes a eu droit à sa propre série de comics et même à des adaptations sur grand écran qui ont divisé la communauté. Mais Insomniac Games, déjà derrière les jeux Marvel's Spider-Man et Marvel's Spider-Man 2, avait évoqué un possible spin-off axé autour du personnage.

S'il s'agissait à l'époque d'une simple suggestion, les passionnés ont vu dans cette annonce une révélation cachée. Depuis, Venom revient de temps à autre sur le devant de la scène, héros de diverses rumeurs au sujet de ce spin-off. Pourtant, la dernière en date sème le doute dans l'esprit des joueurs.

Un projet annulé par respect pour Tony Todd... ou pas ?

Suite au décès de Tony Todd, qui prêtait sa voix à Venom dans Marvel's Spider-Man 2, une rumeur suggérait que le développement du spin-off avait été stoppé. Par respect pour le doubleur disparu, le projet aurait été stoppé tout comme un potentiel DLC. C'est ce qu'a déclaré Nadji Jeter (la voix de Miles Morales) lors de son passage dans le podcast Film It Love : « On devait avoir un jeu Venom et un DLC Venom, mais on a perdu Tony Todd. »

Mais peu de temps après cette révélation, Jason Schreier a pris la parole pour la « démentir ». Sur Reset Era, il a simplement publié « ce n'est pas vrai » en commentaire d'une discussion intitulée « Le jeu Venom d'Insomniac, dont les informations ont fuité, est annulé suite au décès de Tony Todd, selon Nadji Jeter dans une interview ».

L'éventuel spin-off de Marvel's Spider-Man 2 reste auréolé de mystères

Face à ces déclarations contradictoires, qui faut-il croire ? Si l'insider est réputé pour la fiabilité de ses sources, le silence radio d'Insomniac Games laisse penser que le titre n'est plus d'actualité. Rappelons également que le projet n'a jamais été officialisé, que ce soit par le studio ou par Sony.

Pour le moment, les passionnés de la franchise doivent se contenter de ces bruits de couloir et espérer une information officielle de la part de l'un des deux partis.