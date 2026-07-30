Les jeux Marvel's Spider-Man ont influencé le film Spider-Man : Brand New Day et Tom Holland

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 juillet 2026 à 11h27
Les opus Marvel's Spider-Man ont eu une influence sur le film Spider-Man : Brand New Day, et ce, sur un point bien précis.
Les jeux Marvel's Spider-Man ont influencé le film Spider-Man : Brand New Day et Tom Holland

Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices attendaient avec impatience la sortie du film Spider-Man : Brand New Day dans les salles obscures, l'acteur Tom Holland a, récemment, expliqué que les jeux Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games l'ont influencé sur un point bien spécifique.

L'impact des jeux Marvel's Spider-Man sur Spider-Man : Brand New Day

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C'est au cours d'une interview avec IGN, menée lors de l'événement de première le 27 juillet 2026, que l'acteur Tom Holland a été questionné à propos des jeux Marvel's Spider-Man d'Insomniac Games. Ainsi, Tom Holland a déclaré avoir incorporé certains finishing moves/coups de grâce des opus Marvel's Spider-Man dans le film Spider-Man : Brand New Day

Beaucoup de nos coups de grâce. En fait, j'ai joué au jeu hier soir. Je n'arrivais pas à dormir hier soir, j'étais tellement impatient d'être à aujourd'hui. J'essayais de trouver ce que j'allais faire, et je me suis dit : « Je vais juste lancer le jeu et m'amuser un peu peu ». Pour moi, beaucoup de ces coups de grâce, beaucoup de nos techniques ont été influencées par ce jeu.

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Et les jeux Marvel's Spider-Man n'ont pas seulement influencé l'acteur Tom Holland. Selon le réalisateur du film Spider-Man : Brand New Day, Destin Daniel Cretton, certains cascadeurs sont également des fans des jeux, à tel point que des captures d'écran furent apportés dans la salle des scénaristes : 

Beaucoup de nos concepteurs d'actions et de cascadeurs étaient de grands passionnés de jeux vidéo. Ils vivaient dans ces jeux des expériences qui les enthousiasmaient, et ils n'avaient qu'à faire une capture d'écran des mouvements qu'ils aimaient vraiment, puis à les apporter dans la salle des scénaristes pour me les montrer. Et là, on se disait : « Ouais, c'est génial. Essayons de trouver comment faire ça pour de vrai.

Un bel exploit, en tout cas, pour Insomniac Games. Nul doute que de nombreux joueurs et joueuses chercheront à repérer les coups de grâce issus des jeux Marvel's Spider-Man lors de leur visionnage du film Spider-Man : Brand New Day, qui est désormais disponible au cinéma.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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