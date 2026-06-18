Marvel's Spider-Man 2 célèbre l'arrivée du film Brand New Day avec un cadeau

Un trailer de la nouvelle aventure de l'homme-araignée a été mis en ligne le 17 juin. Marvel's Spider-man 2 a donc décidé de marquer le coup en offrant une petite surprise aux joueurs.

Si la dernière épopée vidéoludique de Peter Parker est Marvel's Spider-Man 2, il se prépare à une nouvelle étape dans les salles obscures avec Spider-Man: Brand New Day. Ce dernier arrivera au cinéma le 29 juillet prochain et les aficionados du personnage ont hâte de le retrouver. Mais le titre d'Insomniac Games en invitant déjà le héros dans ses rues avec un cadeau spécial.

Le nouveau look de Peter Parker ajouté à Marvel's Spider-Man 2

Spider-Man: Brand New Day incarne un renouveau pour le personnage. Rappelons qu'après les événements de l'opus No Way Home, Peter a perdu ses amis, ses gadgets et ses costumes. Il va donc devoir trouver un nouveau look pour protéger la ville sans dévoiler son identité. Ce nouveau costume est visible dans le trailer du film, mais il arrivera très bientôt dans Marvel's Spider-Man 2.

Peu de temps après la mise en ligne de cette bande-annonce, PlayStation Studios a annoncé l'arrivée prochaine d'un cross-over entre ces deux versions de l'homme-araignée. Les joueurs et joueuses pourront obtenir gratuitement le costume de ce nouveau film. D'ailleurs, il s'agit d'une petite tradition car, par le passé, plusieurs costumes dérivés des films du MCU ont été ajoutés à Marvel's Spider-Man.

Un nouveau costume débloqué la veille de la sortie en salles de ce nouvel opus

Ce DLC totalement gratuit sera disponible dès le 28 juillet 2026. Vous pourrez donc incarner en avant-première cette nouvelle version de Spider-Man avant de vous rendre dans les salles obscures. Rappelons pour conclure que Marvel's Spider-Man 2 est jouable sur PlayStation 5 et sur PC.