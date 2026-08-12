Les ventes de Marvel's Spider-Man 2 boostées par le nouveau film de la franchise ?

La sortie de Spider-Man: Brand New Day a donné envie aux plus curieux de prolonger les aventures de l'homme-araignée sur leurs consoles préférées. Cela a rapidement été remarqué sur un titre en particulier : Marvel's Spider-Man 2.

Comptant parmi les sorties ciné majeures de cet été 2026, Spider-Man: Brand New Day séduit autant le public que les critiques. Le film a d'ailleurs réuni plus de 3,24 millions de spectateurs dans les salles obscures une semaine seulement après son lancement français.

Très souvent, le retour d'une franchise culte a des répercussions sur les autres médias associés, surtout si la nouvelle entrée est appréciée. Cette théorie se vérifie avec Brand New Day, qui aurait poussé de nombreux joueurs à tester Marvel's Spider-Man 2 d'après une rumeur.

Plus de 316 000 exemplaires de Marvel's Spider-Man 2 vendus depuis le lancement du nouveau film

Sur son compte X, Rhys Eliott (membre du cabinet Alinea Analytics), plus de 316 000 copies auraient été vendues depuis la sortie du film le 30 juillet. Cela signifierait qu'en deux semaines à peine, ces ventes auraient généré plus de 11 millions de dollars de revenus sur PS5 et sur PC. Si toutes les informations sont présentées au conditionnel, c'est car les chiffres en question n'ont pas encore été officialisés.

The new Spidey movie has given a massive lift to Spider-Man 2 on PS5 and Steam (@alineaanalytics estimates)



So far, Spider-Man 2 has sold another 316K copies since Brand New Day hit cinemas on 30 July, generating $11M+ across PS5 and Steam in under two weeks. About 20% of the… pic.twitter.com/iQsGHMPtZ9 — Rhys Elliott (@superhys) August 10, 2026

Il s'agit simplement d'une analyse des données effectuée par le cabinet en question et non d'une information communiquée par Sony ou Insomniac Games. L'information est donc à prendre avec des pincettes tant qu'elle est pas confirmée dans une publication officielle ou un bilan financier. Cependant, l'analyse de Rhys Eliott est assez poussée et plusieurs détails suggèrent que ces chiffres sont vrais.

Des ventes en hausse sur quelques jours malgré des promotions sur les 6 mois écoulés

Dans un premier temps, il précise que Marvel's Spider-Man est en promotion avec un prix identique à celui proposé en février 2026. Pourtant, Rhys Eliott a noté 2,4 fois plus de ventes sur PS5 qu'au début de l'année. Sur Steam, le constat est encore plus flagrant. Malgré une promotion lors des soldes d'été, le titre a enregistré environ 2,3 fois plus de ventes suite à la sortie du film qu'en juin.

Sachant que Marvel's Spider-Man 2 est disponible dans l'abonnement PlayStation Plus, certains ont profité de ce dernier pour découvrir le titre. Mais l'expert note également que 20 % des ventes réalisées depuis l'arrivée du film en salles concernaient des exemplaires physiques de la version PS5. Le support physique reste donc plébiscité, même si ses jours sont désormais comptés chez Sony.