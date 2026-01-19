Marathon : Une fuite dévoile la date précise

Bungie semble enfin prêt à lancer la machine. Une fuite importante vient de révéler la date de sortie précise de Marathon, le prochain shooter d'extraction du studio.
Alors que Bungie tente de redresser la barre après une année difficile et plusieurs reports, une fuite majeure repérée sur Reddit
vient de couper l'herbe sous le pied du studio américain. Le trailer officiel annonçant la date de sortie de Marathon s'est retrouvé dans la nature,
confirmant une arrivée sur nos écrans pour le 5 mars 2026
.
Un lancement crucial pour l'avenir de Bungie
Cette vidéo, qui mélange habilement séquences de gameplay et cinématiques soignées, reprend la signature visuelle très colorée et géométrique que nous avions découverte lors de l'annonce initiale. Si le studio n'a pas encore réagi officiellement, la précision des informations laisse peu de place au doute
. Les précommandes devraient d'ailleurs débuter dès la mise en ligne officielle de cette bande-annonce, proposant notamment une Édition Deluxe incluant le « Midnight Decay Bundle », deux apparences d'armes exclusives et du contenu additionnel encore non spécifié.
Il y a quelques semaines, Bungie confirmait que Marathon sortirait bien en mars 2026, tandis que les développeurs ont d'ailleurs multiplié les communications ces dernières semaines pour préparer le terrain. Nous avons récemment appris davantage de détails sur le modèle économique du jeu
, le fonctionnement du passe de combat, ainsi que sur les archétypes de personnages, comme celui qui permet de jouer en tant que PNJ
.
Nul doute que cette bande-annonce sera prochainement publiée, pour officialisée cette nouvelle. Une sortie qui arriverait donc juste après Resident Evil Requiem
, et en même temps que Pokémon Pokopia
.
Pour rappel, Marathon est un extraction shooter qui plonge les joueurs dans l'univers hostile de Tau Ceti IV.
Contrairement à un simple match à mort, l'objectif est ici de survivre. En tant que Coureurs bio-cybernétiques, vous devrez explorer des zones dangereuses, récupérer de l'équipement précieux et réussir à vous extraire avant d'être abattu par l'environnement ou par d'autres joueurs. Rendez-vous le 5 mars, sur PS5 et PC
.
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