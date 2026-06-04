Marathon connaît un regain d'intérêt grâce à son événement free-to-play

Pendant le State of Play, les équipes de Bungie ont annoncé que Marathon serait jouable gratuitement pour une durée limitée. Cette période de test a eu un effet visible sur la fréquentation du jeu, mais il reste insuffisant.

Présent lors du State of Play du 2 juin pour annoncer le lancement de sa saison 2, Marathon a profité de la conférence de Sony pour lancer une opération séduction. Jusqu'au 9 juin 2026, le dernier-né de Bungie est jouable gratuitement sur tous les supports où il est disponible. Rapidement, les curieux se sont donc empressés de tester l'extraction shooter.

Plus de 40 000 joueurs réunis pour la semaine gratuite de Marathon

Dès l'annonce de cette période d'essai, Marathon a enregistré une augmentation de ses connexions simultanées sur SteamDB. Mais le pic de cette phase gratuite est survenu le 3 juin à 6 heures du matin, heure française. À cet instant précis, 40 686 joueurs étaient en train de profiter du titre.

Même si ces chiffres sont loin du record du lancement avec 88 337 connexions simultanées, ce pic montre que les utilisateurs sont curieux. Cependant, cette phase de jeu gratuit a quand même comme objectif d'inciter les joueurs à acheter le titre. Or, il n'est pas certain que ceux-ci sautent le pas une fois le 9 juin passé.

Mais pour cela, il faudra regarder les chiffres de SteamDB dès le 10 juin. Si les testeurs gratuits ne sont pas intéressés, alors le jeu retrouvera sa base quotidienne avoisinant les 13 000 joueurs en pointe.

Un besoin de revenus important et une cible facile pour les critiques

La semaine gratuite est un événement simple pour faire connaître le jeu et inciter un plus large public à rejoindre cette communauté, que ce soit en multijoueur ou via le mode PVE. Mais pour Bungie, cette opération a aussi vocation à générer des revenus car le titre aurait du mal à atteindre son seuil de rentabilité. De plus, beaucoup de joueurs accusent Marathon d'être responsable de la fin forcée de Destiny 2, le titre ne recevant plus de mises à jour dès le 9 juin prochain.

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Il faut maintenant surveiller les chiffres de SteamDB à l'approche du week-end pour voir s'il y a bien un intérêt des joueurs ou si le titre va stagner. Vous pouvez dès à présent jouer à Marathon sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.