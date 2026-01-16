Bungie copie ouvertement une mécanique culte de Tarkov pour son extraction shooter

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 janvier 2026 à 11h32
Bungie vient de détailler les classes de son prochain extraction shooter, Marathon. Parmi elles, le Rook attire tous les regards : inspiré des Scavs de Tarkov, ce personnage impose un véritable test de moralité aux joueurs, transformant chaque rencontre en un dilemme imprévisible entre entraide et violence gratuite.
Bungie copie ouvertement une mécanique culte de Tarkov pour son extraction shooter
Dans une récente vidéo, Bungie a levé le voile sur les sept Runners jouables de Marathon. Si nous retrouvons des archétypes classiques comme le Destroyer, le Thief ou encore le Triage, c'est une tout autre classe qui risque de bouleverser la méta et les interactions sociales, le Rook.

Le Rook, un Scav à la sauce Bungie

Le concept du Rook rappellera immédiatement des souvenirs aux joueurs d'Escape from Tarkov. Contrairement aux autres Runners qui parient leur propre équipement, le Rook démarre avec un inventaire pré-sélectionné et imposé. C'est la classe idéale pour renflouer les caisses, à la manière de l'arsenal gratuit d'ARC Raiders, vous entrez dans la zone sans aucun risque de perdre votre précieux matériel personnel, tout en ayant la possibilité de vous extraire avec tout ce que vous aurez ramassé sur le terrain.

Miniature vidéo

Mais la particularité du Rook ne s'arrête pas à l'économie du jeu. Ce personnage possède la capacité unique de se fondre parmi les forces de l'UESC, les ennemis PvE qui patrouillent sur la carte. Non seulement cela lui permet de passer inaperçu aux yeux de l'intelligence artificielle, mais cela constitue également un camouflage efficace contre les autres joueurs humains, rendant sa détection particulièrement sournoise.

Tuer ou aider, le grand test de moralité

rook-marathon
L'aspect le plus fascinant de cette mécanique réside dans la manière dont le Rook s'intègre aux parties. Ces joueurs solitaires rejoignent des matchs déjà en cours (il n'est pas possible de lancer à plusieurs). Pour les escouades déjà présentes sur la carte, croiser un Rook devient alors ce que Bungie appelle un « test de moralité ». La question se pose immédiatement : faut-il le laisser repartir, ou l'abattre froidement pour récupérer son équipement ?
Le choix vous appartient, mais rappelez-vous : tous ceux à qui vous montrez de la gentillesse ne vous la rendront pas forcément.
Cette dynamique sociale promet de créer une tension palpable. Le Rook, n'ayant rien à perdre, peut très bien jouer la carte de la soumission pour mieux vous tirer dans le dos une fois votre vigilance baissée. À l'inverse, une alliance de fortune pourrait vous sauver la mise lors d'une extraction difficile. C'est un mode de jeu qui semble taillé sur mesure pour ceux qui souhaitent faire une pause dans leurs quêtes principales tout en continuant à garnir leur arsenal sans la pression habituelle du genre.

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Pour rappel, Marathon sera disponible en mars prochain sur PS5 et PC, au prix de 39,99 €. Aucune date plus précise n'a pour le moment été avancée. Avec autant de Runners et de styles de jeu différents, Bungie mise clairement sur la variété des approches tactiques et la personnalisation, confirmant au passage qu'une tonne de cosmétiques sera à débloquer pour chaque classe.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Jijou (invité) Le 16/01/2026 à 15:03

Ça pourrait être une bonne surprise, juste dommage son prix