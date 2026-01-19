Marathon officialise sa date de sortie après les leaks

C'est désormais officiel : le prochain jeu de tir à extraction de Bungie, Marathon, a enfin une date de sortie ferme. Après les fuites de ces dernières heures, le studio a confirmé la date.

Une plongée risquée sur Tau Ceti IV













Un casting vocal cinq étoiles

Sans grande surprise après la fuite de ces dernières heures,. En d'autres termes, l'attente avant de pouvoir mettre la main sur l'extraction shooter n'est plus très longue.La nouvelle bande-annonce diffusée par Bungie ne se contente pas de fixer une date, elle pose les bases de l'atmosphère oppressante qui attend les joueurs. Dans cet extraction shooter, vous incarnerez un Coureur biocybernétique. L'objectif est clair mais périlleux :. La boucle de gameplay promet d'être intense, mêlant la survie face à des environnements inhospitaliers, des équipes de sécurité gérées par l'IA, et bien entendu, d'autres joueurs rivaux cherchant eux aussi à faire fortune.Le studio précise que les dangers seront nombreux à la surface de la planète. L'enjeu est de taille pour Bungie qui cherche à s'imposer sur un marché du jeu service de plus en plus concurrentiel, dominé par des géants. L'approche extraction demande un équilibrage parfait entre risque et récompense, une formule que les créateurs de Destiny maîtrisent généralement avec brio.L'une des surprises majeures de cette annonce réside dans la révélation du casting vocal anglophone. Bungie n'a pas lésiné sur les moyens en s'offrant des noms prestigieux de l'industrie vidéoludique. Parmi la liste impressionnante dévoilée, on retrouve des acteurs ayant marqué les esprits récemment comme Roger Clark (Arthur Morgan dans RDR2), Ben Starr (Clive Rosfield dans FF16), Neil Newbon (Astarion dans Baldur's Gate 3) ou encore Elias Toufexis (Adam Jensen dans Deus Ex).Cette liste, qui inclut également Jennifer English, Dave Fennoy et bien d'autres, suggère une narration poussée, même pour un titre orienté multijoueur. Bungie a par ailleurs confirmé que le jeu proposera des dialogues intégralement localisés pour toutes les langues disponibles, bien que les voix françaises spécifiques seront annoncées ultérieurement.En outre,. Le titre sera disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 5 mars donc, avec la confirmation bienvenue du cross-play et de la sauvegarde multiplateforme dès le lancement. Pour faire patienter sa communauté, Bungie tisse des liens avec son jeu phare actuel puisque