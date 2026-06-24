Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet

Bungie s'apprête à bouleverser la formule de Marathon avec Vault Breaker, un mode entièrement PvE prévu pour le 21 juillet. Conçu pour les joueurs solo et les escouades restreintes, cet ajout expérimental promet d'explorer les environnements complexes du jeu sans subir la pression constante des affrontements entre joueurs.

L'univers impitoyable des jeux de tir d'extraction peut parfois rebuter les joueurs préférant une approche solitaire et mesurée. Conscient de cette dynamique, Bungie a récemment dévoilé une mise à jour majeure pour Marathon, introduisant une alternative audacieuse aux affrontements traditionnels. Le 21 juillet prochain, à l'occasion de la mise à jour de mi-saison, les serveurs accueilleront Vault Breaker, une expérience purement PvE qui redéfinit les règles de l'exploration spatiale.

Une approche expérimentale de la progression

Ce nouveau mode de jeu invite les participants à s'aventurer dans l'immense carte Cryo Archive, que ce soit en solitaire, en duo ou en trio. L'objectif est d'affronter une série de salles fortes dont la difficulté augmente progressivement, jusqu'à atteindre un mystérieux boss final. Toutefois, pour préserver l'équilibre délicat de l'économie globale du titre, les développeurs ont pris une décision radicale concernant la gestion des récompenses.













La fin du butin traditionnel

Contrairement aux mécaniques habituelles du genre, tout l'équipement trouvé lors d'une session Vault Breaker reste sur place au moment de l'extraction. Les joueurs ne conservent qu'une ressource unique appelée Vault Data. Cette monnaie virtuelle exclusive permet d'améliorer un équipement spécifique fourni pour l'occasion, facilitant ainsi les futures incursions, ou peut être échangée contre de l'arsenal utilisable dans les modes compétitifs classiques.

Cette approche permet d'explorer Cryo Archive sans inonder l'économie avec du butin de haut niveau obtenu sans risque.

Cette mécanique suscite déjà de vives réactions au sein de la communauté. Si certains puristes estiment que l'absence de butin direct dénature le principe même du jeu d'extraction, d'autres y voient une opportunité parfaite pour apprendre l'agencement de la cartes et les mécaniques de jeu sans risquer de perdre leur équipement face à des adversaires chevronnés.

Des nouveautés pour les mois à venir

L'arrivée de Vault Breaker s'accompagne d'autres ajustements notables. Le système d'évolution Cradle bénéficiera d'une refonte permettant aux joueurs ayant atteint le niveau maximum de réinitialiser leur progression. En échange, ils obtiendront un point d'énergie supplémentaire et débloqueront des éléments cosmétiques exclusifs. De plus, la vitesse de progression globale de ce système sera augmentée.

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Bungie ne compte pas s'arrêter là et prépare déjà le terrain pour la suite. Le 22 septembre marquera le lancement de la troisième saison, promettant des modifications substantielles de l'expérience de début de jeu. La carte Perimeter subira une refonte majeure, intégrant de nouvelles zones à explorer et des affrontements inédits. Les joueurs pourront également découvrir un nouveau châssis de Runner, ainsi qu'un arsenal enrichi, confirmant la volonté du studio de maintenir un rythme de mises à jour soutenu pour sa communauté.

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