Marathon annonce une fenêtre de sortie et un prix



le 15 décembre 2025 à 20h23 Publié par Corentin Rimbert le 15 décembre 2025 à 20h23

Bungie sort enfin du silence pour dévoiler l'avenir de Marathon. Le studio a confirmé une sortie au printemps prochain et un prix de lancement agressif, tout en rassurant sur son modèle économique. Voici tous les détails sur le prochain gros pari de Sony après l'échec de Concord.