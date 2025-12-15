Marathon annonce une fenêtre de sortie et un prix

Bungie sort enfin du silence pour dévoiler l'avenir de Marathon. Le studio a confirmé une sortie au printemps prochain et un prix de lancement agressif, tout en rassurant sur son modèle économique. Voici tous les détails sur le prochain gros pari de Sony après l'échec de Concord.
Bungie a enfin levé le voile sur les deux plus grandes inconnues entourant son prochain titre phare. Marathon ne sera pas un free-to-play
, mais un jeu payant affiché au prix de 40 euros
, avec une sortie désormais calée pour mars 2026
. Ce positionnement tarifaire place le titre en concurrence directe avec des jeux comme Helldivers 2
ou ARC Raiders
, s'éloignant du modèle gratuit standard pour garantir un accès complet aux mises à jour futures, incluant cartes et événements.
Un modèle économique pensé pour les joueurs
L'une des annonces les plus rassurantes concerne la gestion du contenu saisonnier. Bungie semble avoir tiré des leçons des erreurs commises par l'industrie ces dernières années concernant le FOMO (la peur de rater quelque chose). Le studio a confirmé que les « Rewards Passes » n'auront pas de date d'expiration.
À l'instar de ce que propose Halo Infinite, les joueurs pourront acheter et compléter les pass de combat à leur propre rythme
, même après la fin d'une saison. Bungie a également insisté sur l'absence totale de mécanique pay-to-win :
Nous voulons aussi nous assurer que vous vous connectez parce que vous aimez le jeu, et non par peur de manquer quelque chose. Plus important encore, nous croyons en la préservation de l'intégrité compétitive dans Marathon, donc la survie ne dépendra jamais de la somme d'argent que vous dépensez.
Alors qu'il était initialement prévu pour septembre dernier, Marathon confirme son lancement pour le printemps prochain. Si aucune date précise n'a été donnée, il sortira en mars 2026, sur PC et PS5.
Des nouveautés de gameplay et une refonte technique
Ces annonces ont été accompagnées d'une vidéo approfondie de 22 minutes, dévoilant les progrès visuels réalisés depuis la dernière présentation
. Le studio a détaillé le fonctionnement du chat de proximité, essentiel pour l'immersion, ainsi que l'introduction d'une file d'attente solo pour les joueurs préférant s'aventurer seuls dans cet univers hostile.
De nouveaux détails sur les armes, les mods et le Runner Rook ont également été partagés, témoignant d'une volonté de densifier le gameplay avant le lancement.
Avec le succès d'ARC Raiders, Marathon devra donc trouver sa place, mais en s'appuyant sur les retours des joueurs et en soignant son lancement, Bungie pourrait très bien réussir à séduire les joueurs pour en faire l'une des surprises de début 2026. De nouvelles informations seront dévoilées ces prochaines semaines.
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