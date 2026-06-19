Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 juin 2026 à 15h57
Le lancement de la saison 2 de Marathon tourne à la confrontation. Face à une progression ralentie et un grind intensifié, la communauté accuse Bungie de saboter son propre jeu. Alors que Destiny 2 tire sa révérence, le studio américain n'a pourtant pas le droit à l'erreur.
Les joueurs de Marathon accusent Bungie de saboter le jeu

Le lancement de la saison 2 de Marathon devait marquer un tournant décisif pour le nouveau jeu de tir de Bungie. Malheureusement, la mise à jour a suscité une vague de colère au sein de la communauté. Au cœur de la polémique se trouve une réduction drastique des gains d'expérience liés au système Cradle. Cette décision a considérablement augmenté l'aspect répétitif du jeu, poussant certains joueurs à formuler des accusations graves à l'encontre du studio de développement.

Une progression ralentie qui passe mal

marathon

Pour de nombreux utilisateurs, cette augmentation soudaine du temps de jeu nécessaire pour progresser s'apparente à une tentative délibérée de tuer le jeu. Bien que cette théorie du complot puisse paraître extrême, les inquiétudes de la communauté reposent sur des bases solides. En rendant la progression plus laborieuse, le titre risque de faire fuir les nouveaux venus, à un moment où il a désespérément besoin d'élargir son audience.

 La situation est d'autant plus critique que le studio a récemment opéré une transition majeure. La majorité des développeurs du studio se consacrent désormais à Marathon, puisque Destiny 2 a mis fin au développement de contenu, ce qui n'a pas manqué de décevoir la communauté, qui entend bien faire changer d'avis Bungie. 

Un concept clivant malgré des qualités indéniables

Même la semaine de gratuité n'a pas suffi à inverser la tendance. Ou n'a pas eu d'effet a posteriori. Si le lancement de la saison 2 et de cette semaine gratuite ont permis à Marathon de voir son pic de joueurs simultanés s'élever à 40 686, une fois celle-ci terminée, les chiffres ont largement baissé. Les statistiques sont sensiblement les mêmes qu'auparavant, avec un pic qui stagne aux alentours des 12 000 utilisateurs simultanés.

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Pourtant, la qualité intrinsèque de l'œuvre n'est pas remise en cause par les critiques. Il s'agit d'une production Bungie authentique, offrant une jouabilité précise, une direction artistique saisissante et une atmosphère horrifique existentielle très réussie. Cependant, son format de jeu de tir d'extraction en joueur contre joueur contre environnement semble restreindre son potentiel commercial par rapport aux standards habituels du studio. Le genre exige en effet un investissement en temps et une tolérance à la frustration que tous les joueurs ne possèdent pas.

Il est évident que l'entreprise ne cherche pas à saboter son projet, qui se doit de réussir au risque de mettre Bungie dans la difficulté. La modification des gains d'expérience s'apparente davantage à une erreur d'équilibrage commise au pire moment possible. Heureusement, la structure technique du titre permet le déploiement très rapide de correctifs. Le studio a donc encore toutes les cartes en main pour rectifier le tir, écouter les retours de sa communauté et regagner la confiance de son public avant qu'il ne soit trop tard.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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SUPRMKRYS (invité) Le 19/06/2026 à 22:20

Bungie as usual...