Marathon dévoile sa saison 2 avec une classe inédite et une semaine gratuite

La deuxième saison de Marathon débarque le 2 juin avec une semaine d'accès gratuit pour tous. Entre l'arrivée d'une classe défensive inédite, une refonte totale de la progression et une nouvelle zone plongée dans l'obscurité, le jeu de tir de Bungie promet de relancer les hostilités sur Tau Ceti.

La nuit s'apprête à tomber sur Tau Ceti. Bungie vient d'annoncer officiellement le lancement de la saison 2 de Marathon pour le 2 juin prochain. Cette nouvelle étape dans la vie du jeu de tir d'extraction s'accompagne d'une excellente nouvelle pour les curieux, puisqu'une semaine d'accès gratuit sera organisée du 2 au 9 juin sur PlayStation 5, Xbox Series et Steam. Les joueurs PlayStation n'auront d'ailleurs pas besoin d'un abonnement actif pour en profiter, et toute la progression sera conservée en cas d'achat ultérieur. Mais ce qui attend les vétérans promet de changer radicalement la donne, à commencer par une réinitialisation complète des inventaires et de l'équipement pour remettre tous les participants sur un pied d'égalité.

Plongée terrifiante dans le Marécage nocturne

Bungie a décidé d'orienter cette nouvelle saison vers une ambiance proche du « survival horror ». Les joueurs connaissent déjà bien la région impitoyable de Dire Marsh, mais la saison 2 introduit une variante redoutable baptisée Marécage nocturne. Dans cette zone plongée dans des ténèbres impénétrables, la lumière devient votre ressource la plus précieuse. Les balises de navigation extérieures s'estompent, forçant les escouades à redoubler de prudence.

Pour survivre à cette obscurité oppressante, de nouveaux équipements font leur apparition. Les joueurs pourront équiper des lampes torches directement sur leurs cadres de Coureur, utiliser des lunettes de vision nocturne ou lancer des fusées éclairantes. Attention cependant, car la moindre source lumineuse risque de trahir votre position auprès des factions ennemies et des autres mercenaires. De nouveaux adversaires liés à l'anomalie rôdent dans l'ombre, tandis que la faction UESC a mystérieusement renforcé sa présence autour du Complexe.

La Sentinelle et le Berceau redéfinissent la méta

Côté gameplay, l'arsenal tactique s'enrichit avec l'arrivée d'une toute nouvelle classe de Coureur nommée Sentinelle. Ce profil purement défensif est pensé pour le contrôle de zone et la protection de l'escouade. Son kit de compétences comprend un détecteur de mouvements à courte portée, une mine de proximité redoutable, ainsi qu'une tourelle laser automatisée capable de détruire les explosifs ennemis tout en améliorant le maniement des armes des alliés proches.

Grâce à un savant mélange d'outils et de capacités qui offrent des protections défensives, un joueur Sentinelle chevronné peut modifier le tempo et transformer l'agressivité de l'adversaire en erreurs redoutables.

L'autre révolution majeure de cette mise à jour concerne la progression. Le système du Berceau fait son apparition et permet d'améliorer les statistiques de son Coureur indépendamment de la réputation de faction. Cette mécanique centralisée offre une flexibilité totale : les points investis peuvent être réattribués à tout moment sans la moindre pénalité. Les joueurs pourront ainsi adapter leur build en fonction des situations rencontrées au fil de la saison.

Un arsenal renouvelé et des ajustements attendus

Pour accompagner cette remise à zéro générale, l'arsenal accueille deux nouvelles armes redoutables. Les amateurs de combats rapprochés pourront se ruer sur la KKV, une mitraillette légère conçue pour maximiser les dégâts par seconde. Les tireurs plus précis opteront pour le D54, un pistolet tactique équipé d'un viseur point rouge intégré. De nouveaux mods et implants cybernétiques seront également à découvrir sur le terrain.





Enfin, les développeurs ont écouté les retours de la communauté en déployant de nombreuses améliorations de confort. La vitesse de progression auprès des factions a été revue à la hausse, l'espace de stockage du coffre a été agrandi et les contrats les plus frustrants ont été rééquilibrés. Le programme de récompenses physiques de Bungie fera également ses débuts dans le jeu, offrant des objets exclusifs à débloquer en réussissant des défis précis.

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Rendez-vous dès le 2 juin pour découvrir tout cela dans la saison 2 de Marathon.