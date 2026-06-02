Marathon tente le pari du PvE pour ramener les joueurs sur la Saison 2

Bungie vient de dévoiler Survie sponsorisée, un mode expérimental pour Marathon qui mélange habilement coopération et trahison. Conçu pour offrir une pause face à la tension habituelle du jeu, ce format inédit promet des parties imprévisibles où la confiance sera votre ressource la plus rare.

L'univers impitoyable de Marathon s'apprête à offrir une respiration inattendue à sa communauté avec l'arrivée d'une expérience de jeu inédite. Conscient de la pression constante subie par les joueurs, Bungie déploie une alternative où la survie dépendra autant de vos réflexes que de votre capacité à négocier avec l'ennemi. Ce nouveau mode est en test cette semaine, en même temps que l'essai gratuit qui arrive pour la saison 2.

Une approche inédite pour apaiser la tension

Dans l'optique de garantir à Marathon une longévité accrue, Bungie avait précisé en mai dernier sa volonté d'expérimenter des offres axées sur le joueur contre l'environnement. Avec l'objectif d'offrir aux participants l'opportunité de découvrir le titre sous un jour nouveau, loin des affrontements constants et de la pression inhérente aux modes traditionnels.

Le studio partage les premiers détails concernant Survie sponsorisée, le tout premier mode expérimental allégé en affrontements directs. Ce dernier sera accessible du 2 au 9 juin. Contrairement aux autres sélections de Marathon, cette variante permettra à une seule escouade d'explorer une carte sans la menace constante des autres joueurs, du moins dans un premier temps.

Dans Survie sponsorisée, une unique escouade, ou un joueur en solitaire, sera déployée sur la nouvelle carte de la saison 2. Les participants seront limités à des équipements sponsorisés prédéfinis. Vous et votre équipe serez libres de parcourir la zone et d'engager le combat contre les robots de l'UESC ainsi que de nouveaux adversaires dissimulés dans l'obscurité. Au départ, vous aurez la garantie de ne subir aucune attaque de la part d'autres humains.

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Cependant, cette tranquillité sera de courte durée. Bungie précise que l'expérience prendra rapidement une tournure beaucoup plus chaotique. Les Rooks, ces joueurs rejoignant la partie en cours de route et n'ayant rien à perdre, commenceront à débarquer sur la carte, introduisant une menace croissante de conflit.

Une fois sur place, la décision vous appartient : allez-vous négocier et vous extraire ensemble, ou retourner vos armes les uns contre les autres au cœur de la nuit ?

Une extraction sous haute tension

Selon le tempérament des Rooks qui s'inviteront dans votre session, vous pourriez tout aussi bien vous constituer une petite armée d'auxiliaires robotiques que vous retrouver traqués dans l'obscurité par des assassins n'ayant aucune pénalité en cas d'échec. Quoi qu'il arrive, à la fin de la partie, tous les survivants convergeront vers le même point. Survie sponsorisée ne comporte qu'une seule zone d'extraction, qui ne s'ouvre qu'à la toute fin du chronomètre de 18 minutes.













Bungie souligne que ce mode asymétrique modifie fondamentalement la dynamique d'une partie. Il soulage l'équipage solitaire de la pression initiale, tout en conservant l'imprévisibilité sociale et amusante que les Rooks apportent aux expéditions.

Cette alternative à la tension habituelle de Marathon s'annonce séduisante. Il reste à voir si la majorité des parties se solderont par un massacre orchestré par des Rooks opportunistes, prêts à dépouiller les joueurs ayant passé la partie à rassembler le meilleur butin. Si cette formule ne convainc pas, une autre chance de profiter d'un environnement moins hostile sera proposée, le studio prévoyant de tester un mode purement coopératif dans la seconde moitié de la saison.

La saison 2 de Marathon arrive également ce 2 juin et pourrait relancer l'intérêt autour du shooter compétitif.