Marathon cartonne avec son test et frôle ARC Raiders

Le Server Slam de Marathon a surpris son monde avec un pic impressionnant de 143 000 joueurs sur Steam hier soir. Si Bungie semble tenir un succès potentiel, la baisse de fréquentation constatée ce matin nuance toutefois l'euphorie ambiante.
C'est une surprise que peu d'observateurs avaient vu venir, surtout après les retours mitigés des phases de test précédentes. Le Server Slam de Marathon
, ultime répétition générale avant le lancement officiel, a attiré une foule compacte de curieux et de fans de la première heure
. Dès l'ouverture des vannes hier soir, le titre de Bungie a affolé les compteurs de la plateforme de Valve, enregistrant un pic de 143 621 joueurs simultanés
. Une performance solide qui place le jeu d'extraction futuriste sous les meilleurs auspices, du moins en apparence.
Un démarrage canon qui talonne la concurrence
Pour mettre ces chiffres en perspective, il convient de regarder du côté du rival direct, ARC Raiders
. Lors de son propre test ouvert en octobre dernier, le titre avait atteint un sommet de 189 668 joueurs connectés en même temps. Marathon
n'est donc pas si loin de cette référence du genre, d'autant que le week-end n'a même pas encore commencé. Si le bouche-à-oreille fonctionne, il est tout à fait possible que le jeu de Bungie rattrape, voire dépasse ce score dans les prochaines 48 heures
.
Il est important de rappeler que les deux titres partagent le même modèle économique, avec un prix de lancement fixé à 40 euros, rendant la comparaison d'autant plus pertinente. Après des mois de doutes et de reports, voir Marathon s'installer si haut dans les classements Steam est une bouffée d'oxygène vitale pour le studio créateur de Halo et Destiny
. Il figure d'ailleurs parmi les meilleures ventes de la plateforme, uniquement grâce aux précommandes. De bon augure pour la suite, même s'il faut rester prudent.
L'euphorie retombe-t-elle déjà ?
Cependant, il faut savoir garder la tête froide face aux chiffres bruts d'une première soirée. Si le pic d'hier soir était impressionnant, la courbe de fréquentation montre des signes de faiblesse ce matin. Aux alentours de 11 heures, le compteur affichait environ 42 091 joueurs
. Une baisse certes naturelle après une soirée de lancement, mais qui reste significative. À voir si les joueurs font leur retour dans la soirée, et surtout ce week-end. Au même moment sur Twitch, le titre culmine à 50 000 spectateurs, ce qui peut paraître faiblard.
Bungie, actuellement dans une position délicate au sein de l'écosystème PlayStation, a besoin d'un succès incontestable, et non d'un simple feu de paille. Ce week-end sera donc décisif, si les serveurs se remplissent à nouveau en soirée, le pari sera gagné
. Dans le cas contraire, l'inquiétude pourrait vite reprendre le dessus avant la sortie fatidique du 5 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour le moment, il ne sera pas disponible dans le Game Pass
.
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