Marathon : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos de Marathon, le jeu de tir à extraction de Bungie.

Date de sortie de Marathon

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Marathon ?

À quel prix Marathon est-il vendu ?

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Marathon est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Infiltrez-vous dans le sombre univers de science-fiction de Tau Ceti IV : une colonie dévastée où l'on retrouve des Coureurs rivaux, des forces de sécurité hostiles de l'UESC et un environnement imprévisible. Alors que vous parcourez les différentes zones pour trouver des objets de valeur, en solo ou avec une équipe, votre exploration peut se transformer en combat JcJ effréné. L'utilisation des armes à feu doit être rapide, les réserves sont limitées et une bonne préparation est récompensée.

Quelles sont les classes disponibles sur Marathon ?

Destructeur (archétype : spécialiste du combat) Description → « Équipés d'une barricade défensive personnelle, de systèmes de missiles et de propulseurs pour leurs déplacements, les cadres Destructeurs sont conçus pour affronter directement l'ennemi ».

(archétype : spécialiste du combat) Assassin (archétype : argent de l'ombre) Description → « En déployant un fumigène synthétique et en utilisant leur technologie de camouflage, les cadres Assassins peuvent frapper sans être vues ou se cacher pendant les affrontements ».

(archétype : argent de l'ombre) Éclaireur (archétype : spécialiste des renseignements) Description → « Les cadres Éclaireurs sont doués pour identifier les menaces et suivre les déplacements à l'aide de leur Pulsation écho, de leurs drones traqueurs et de leurs traces de pas holographiques ».

(archétype : spécialiste des renseignements) Vandale (archétype : anarchiste de combat) Description → « Les cadres Vandales, qui se déplacent à une vitesse incroyable, se servent de leurs options de déplacement avancées et de leur canon à impact puissant pour perturber les combats ».

(archétype : anarchiste de combat) Voleur (archétype : acquisitions secrètes) Description → « Grâce à leurs visières améliorées et au drone papillon qu'ils pilotent, les cadres Voleurs peuvent localiser et récupérer le butin, puis profiter d'une situation avantageuse ou s'enfuir à l'aide de leur Grappin ».

(archétype : acquisitions secrètes) Urgentiste (archétype : médecin sur le terrain) Description → « Les cadres Urgentistes assurent leur survie et celle de leurs alliés en déployant des drones soigneurs, en utilisant des compétences de redémarrage et en octroyant des bonus de combat ».

(archétype : médecin sur le terrain) Rook (mode pillard - archétype : pillage) Description → « Le cadre Rook est conçu pour le mode Pillard, une manière unique de jouer à Marathon. Si vous jouez Rook, vous entrerez en solo dans une partie en cours. Vous ne pourrez pas apporter d'équipement, mais vous ne risquerez rien. Rook est donc idéal pour les personnes qui aiment piller ».

(mode pillard - archétype : pillage)

Quel est le gameplay de Marathon ?

Personne ne sait ce qui s'est passé un siècle plus tôt, lorsque l'expédition du Marathon a cessé de donner signe de vie. Votre intrusion sur le territoire de l'UESC fait de vous la personne idéale pour retrouver les pièces du puzzle. Découvrez les secrets du passé de Tau Ceti en vous aventurant dans les profondeurs de la colonie.

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PC Édition Standard → 22,99 € au lieu de 40 €, soit 43 % de réduction.

PS5

Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.



Pour vous aider à vous préparer le mieux possible à la sortie du prochain titre des créateurs de Destiny, voicici-dessous, notamment à propos de sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu concernées.Les joueurs et les joueuses pourront découvrir la nouvelle production vidéoludique des créateurs de Halo et Destiny au cours de ce premier trimestre 2026, puisqueMalheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre, étant donné que. Le studio de développement n'a, effectivement, pas mentionné de versions PS4 et Xbox One et préfère donc se concentrer sur la nouvelle génération de consoles, en plus du PC.En ce qui concerne, dont une Collector.. Ces tarifs sont ainsi similaires sur toutes les plateformes de jeu, et plus précisément stores (PS Store, Microsoft Store, Steam). D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus au sujet de leur contenu, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que la réponse est positive :. Sur la page Steam du soft, nous pouvons lire les mentions « JcJ en ligne » et « Multijoueur multiplateforme », dans un encart sur la droite, et la description suivante :. Selon les dernières informations connues, il y en a 7 au total.qui ont été dévoilées par Bungie :afin de trouver des objets de valeur, devant être exfiltrés. Pour autant, la tâche ne sera pas des plus aisée : la communauté devra composer avec les forces de sécurité de l'UESC, mais aussi l'environnement qui peut se montrer « imprévisible ». De plus, vous pourrez rencontrer d'autres joueurs dans les différentes zones, et ces derniers pourraient devenir des alliés... mais aussi des adversaires de taille. Ainsi, les membres d'une équipe devront travailler main dans la main afin de s'en sortir.Bungie a également précisé que. En terminant leurs contrats, les joueurs et les joueuses pourront obtenir « des récompenses intéressantes pour resserrer leur emprise sur Tau Ceti ». Ces récompenses pourront prendre la forme d'améliorations pour les Coureurs, mais aussi « un meilleur paquetage de départ, plus de place dans votre coffre et des marchandises spéciales à acheter contre du butin ». En outre, sachez que les Coureurs peuvent être personnalisés, grâce aux noyaux et implants. Les noyaux servent à améliorer ou modifier les compétences d'une classe, tandis que les implants donnent des statistiques supplémentaires et un attribut aléatoire à un Coureur.Rendez-vous donc le 5 mars 2026 pour découvrir, qui arrive, à ce moment-là, sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur :