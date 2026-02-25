Server Slam Marathon : Dates et heures en France de la bêta ouverte

Retrouvez toutes les informations concernant les dates et les heures du Server Slam de Marathon, qui fait office de bêta ouverte, juste avant son lancement.
Les jeux multijoueur ont pris l'habitude de proposer des tests grandeur nature avant leur sortie, et Marathon
en fait partie. Si plusieurs bêtas fermées ont eu lieu, permettant à Bungie, en charge de son développement, de récolter des retours précieux et apporter des changements, à l'aube de sa sortie, c'est un Server Slam qui est offert aux joueurs
, donnant l'accès à quiconque souhaite l'essayer, dans le but notamment de tester la fiabilité des serveurs et de l'architecture.
Évidemment, Marathon étant assez attendu, de nombreux joueurs souhaitent se lancer dans l'aventure et se posent des questions sur le jour ou l'heure de lancement. Voici donc tout ce qu'il faut savoir sur les dates et les heures du Server Slam de Marathon
, mais aussi des informations concernant son contenu.
Dates de la bêta de Marathon
Ce Server Slam, qui est le nom officiel de cette bêta ouverte, s'étendra sur un long week-end et aura lieu juste avant la sortie. Tout le monde y aura accès, quelle que soit la plateforme, en téléchargeant le jeu via le store de sa plateforme (Steam, PS Store, Xbox Store). Mais, voici, sans plus tarder, les dates de la bêta de Marathon
:
- Début du Server Slam → 26 février
- Fin du Server Slam → 2 mars
Heures de début et de fin pour le Server Slam de Marathon
Selon les informations partagées par Bungie, notamment via ses réseaux sociaux et un communiqué de presse, les serveurs ouvriront normalement à 19h (heure française), pour le début de cet ultime test
. De plus, les équipes ont précisé que les serveurs fermeront au même horaire, soit à 19h (heure française)
. Mais, pour vous aider à y voir plus clair, voici un récapitulatif des heures de début et de fin de la bêta de Marathon
:
- Heure de début du Server Slam
- Heure de fin du Server Slam
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, cela laisse un total de quatre jours pour découvrir l'expérience, avant la sortie, qui se fera le jeudi suivant.
Quel contenu pour la bêta de Marathon ?
En ce qui concerne le contenu du Server Slam de Marathon, les joueurs pourront progresser pour débloquer des récompenses, mais aussi accéder à une partie du jeu, c'est-à-dire dire les deux premières zones, les premières missions et cinq des six classes de Coureur disponibles :
- Deux zones
- Le Périmètre, une extension du site en périphérie de la colonie
- Le Marécage trouble, le complexe de recherche agricole de la colonie
- Acceptez les premiers contrats proposés par les cinq factions : CyberAcme, NuCaloric, Traxus, MIDA et Arachne
- Progressez dans les premiers niveaux des factions et sur les arbres de progression de chaque faction.
- Essayez cinq des six cadres de Coureur qui seront disponibles au lancement, ainsi que notre cadre de pillage, ROOK.
Rendez-vous donc entre le 26 février et le 2 mars pour le Server Slam de Marathon, gratuit pour tout le monde (sans avoir besoin d'un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Games Pass). Le jeu sortira ensuite le 5 mars sur PS5, Xbox Series et PC. Disponible en précommande
, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà avec une réduction sur :
- PC
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