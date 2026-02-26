Marathon est-il dans le Game Pass ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 février 2026 à 18h24
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Marathon est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Marathon est-il dans le Game Pass ?
Développé et édité par Bungie, Marathon a été annoncé en 2023, ou plutôt son retour, puisqu'il s'agit d'une licence déjà présente dans le paysage vidéoludique depuis une trentaine d'années. Après moult péripéties, comprenant des reports et des polémiques, le titre arrive sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme souvent, la communauté est amenée à se poser de nombreuses questions, et l'une d'entre elles est sa disponibilité sur le service de Microsoft. De fait, dans ce qui suit, nous répondons à la question de la présence de Marathon dans le Game Pass

Marathon est-il dans le Game Pass ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Marathon ne figure pas dans le catalogue du Game Pass lors de sa sortie.

Cependant, il y a des chances pour que Marathon intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Bungie décide de proposer Marathon dans le Game Pass, à l'avenir, puisque nous y trouvons aussi des jeux multijoueur. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.

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En attendant la possible arrivée de Marathon dans le Game Pass, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouveau jeu de tir et d'extraction multijoueur, davantage axé sur le PvP que ARC Raiders, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur les dernières consoles, soient PS5, Xbox Series, ou bien sur PC. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose ARC Raiders sur PC avec une petite réduction, mais aussi des offres sur diverses cartes PlayStation Store :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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