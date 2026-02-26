De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Marathon est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Développé et édité par Bungie, Marathon
a été annoncé en 2023, ou plutôt son retour, puisqu'il s'agit d'une licence déjà présente dans le paysage vidéoludique depuis une trentaine d'années. Après moult péripéties, comprenant des reports et des polémiques, le titre arrive sur PC, PS5 et Xbox Series. Comme souvent, la communauté est amenée à se poser de nombreuses questions, et l'une d'entre elles est sa disponibilité sur le service de Microsoft. De fait, dans ce qui suit, nous répondons à la question de la présence de Marathon dans le Game Pass
.
Marathon est-il dans le Game Pass ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est, malheureusement, négative, au moment où nous écrivons ces lignes : Marathon ne figure pas dans le catalogue du Game Pass
lors de sa sortie.
Cependant, il y a des chances pour que Marathon
intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass
. En effet, comme vous le savez probablement déjà, de nouveaux jeux, AAA et/ou indépendants, débarquent régulièrement dans le service de Microsoft, c'est-à-dire tous les mois. Ainsi, il se peut que Bungie décide de proposer Marathon dans le Game Pass
, à l'avenir, puisque nous y trouvons aussi des jeux multijoueur. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.
En attendant la possible arrivée de Marathon dans le Game Pass
, et si vous désirez coûte que coûte découvrir ce nouveau jeu de tir et d'extraction multijoueur, davantage axé sur le PvP que ARC Raiders
, il va falloir passer par la case achat, que vous soyez sur les dernières consoles, soient PS5, Xbox Series, ou bien sur PC. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose ARC Raiders
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