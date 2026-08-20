Bungie avait « 5 ou 6 jeux » en développement, avant le rachat par Sony

Avant son rachat par Sony pour plus de trois milliards de dollars, le studio Bungie développait secrètement une demi-douzaine de jeux. Selon de récentes révélations, la quasi-totalité de ces projets a été annulée, laissant les créateurs de Destiny dans une situation particulièrement précaire.

L'année s'annonce décidément bien sombre pour les équipes de Bungie. Entre la fin du suivi pour Destiny 2, ce qui n'a pas manqué d'attrister les joueurs et l'accueil pour le moins glacial réservé à Marathon et des licenciements qui ont réduit le studio à une peau de chagrin, l'heure n'est pas à la fête. Pourtant, la situation aurait pu être bien différente. De nouvelles informations révèlent que le développeur historique travaillait sur une multitude de titres avant, pendant et après son rachat par Sony.

Une galaxie de projets sacrifiés

C'est le journaliste Jason Schreier, de Bloomberg, qui a récemment levé le voile sur les coulisses de cette acquisition colossale de 3,6 milliards de dollars. Lors d'une intervention vidéo, il a expliqué que le catalogue du studio était bien plus fourni que ce que le public imaginait.

Dans le cadre de cette acquisition, Bungie avait également tout un tas d'autres jeux service en préparation que Sony voulait voir sortir dans les années suivantes, en plus, bien sûr, de Destiny 2.

Au total, ce sont cinq ou six jeux qui étaient en cours de développement, comprenant Marathon. Ce portfolio ambitieux constituait même l'un des arguments majeurs ayant motivé l'investissement de PlayStation. Malheureusement, la réalité économique et stratégique a rapidement rattrapé ces ambitions. La grande majorité de ces projets s'est effondrée pour diverses raisons que le journaliste ne détaille pas, mais qui semblent intimement liées aux exigences de rentabilité de la maison mère.













Les survivants et les victimes de la restructuration

Si le rapport ne dresse pas une liste exhaustive, plusieurs noms de code et projets connus permettent de reconstituer ce cimetière vidéoludique. Outre le jeu mobile Destiny Rising sorti l'an dernier et Marathon, d'autres titres ont connu un destin funeste. C'est le cas du projet Sunspot, un dérivé de l'univers Destiny annulé en 2023, ou encore du projet Payback. Ce dernier, qui puisait ses inspirations du côté de Warframe, a finalement été abandonné en 2024.

Tout n'a cependant pas été jeté aux oubliettes. Un titre mystérieux, connu sous le nom de code « Project Gummy Bears », a été récupéré en interne par Sony. Son développement se poursuit actuellement, bien que son état d'avancement reste totalement inconnu du grand public. Si ce projet a survécu à la purge, c'est sans doute qu'il présente un potentiel commercial suffisant pour rassurer les dirigeants de PlayStation.











Un avenir incertain pour les créateurs de Halo

Il est difficile de ne pas ressentir une certaine amertume face à ce gâchis créatif. Sony a déboursé une somme astronomique pour s'offrir l'expertise de Bungie en matière de jeux service, espérant un retour sur investissement rapide. Les prototypes présentés n'ont manifestement pas convaincu la direction japonaise de leur viabilité sur un marché ultra-concurrentiel.

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Aujourd'hui, le studio n'est plus que l'ombre de lui-même, amputé d'une grande partie de ses forces vives et de sa liberté créative. Les joueurs ne sauront probablement jamais à quoi auraient ressemblé ces univers inédits s'ils avaient pu voir le jour. Quoi qu'il en soit, Sony continue de miser sur Bungie, et d'autres projets devraient voir le jour.