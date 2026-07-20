Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 juillet 2026 à 15h53
Loin d'atteindre les chiffres espérés par Bungie, Marathon fait face à une nouvelle déconvenue quelques mois après son lancement.
Marathon confronté à une situation inquiétante 4 mois après ses débuts

S'il a connu un regain d'intérêt suite à sa période gratuite, Marathon peine toujours à trouver son public quatre mois après ses débuts. L'ambitieux projet de Bungie a tenté des ajouts comme un mode PvE, mais beaucoup de joueurs pensent que le studio fait tout pour saboter le titre.

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À l'heure où ces lignes sont rédigées, il ne réunit que 2 126 utilisateurs simultanés d'après les données de SteamDB. Mais la situation en interne a empiré le 17 juillet 2026 avec une révélation choquante. 

Marathon vient de perdre son game director

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Dans un long message publié sur son compte X, Joe Ziegler (le game director de Marathon) a annoncé qu'il quittait Bungie pour de nouveaux horizons. 

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien envers moi et Marathon tout au long de cette aventure mouvementée, dont l'objectif était d'amener sur vos écrans une expérience de survie spatiale sombre et terrifiante.

Si cela peut inquiéter les joueurs, il précise que Marathon n'est pas abandonné pour autant. Le poste de game director sera désormais assuré par Del Chafe III (directeur adjoint du jeu) et par la directrice créative Julia Nardin. Joe Ziegler conclut en déclarant que « L'aventure se poursuivra de manières inédites et surprenantes ; restez à l'affût de ce que l'équipe vous réserve ! ».

Un choc à quelques jours du lancement d'un nouveau mode de jeu

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Même si un nouveau game director a été désigné, une telle situation reste inquiétante pour l'avenir de Marathon. Il suggère que l'équipe reste instable et qu'elle peine à redresser la barre. Cependant, Bungie mise beaucoup sur l'arrivée du mode PvE Vault Breaker. Il faut désormais attendre les retours de la communauté pour savoir si Marathon pourra séduire davantage de joueurs avec cette alternative. 

Dans tous les cas, Marathon est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :

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Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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