Grâce à cet ajout temporaire, Marathon séduit à nouveau les joueurs

En quelques heure à peine, Marathon a triplé son nombre de connexions quotidiennes simultanées. Mais s'agit-il d'un phénomène isolé ou d'une tendance encourageante ?

Le dernier pic de connexions simultanées enregistré par Marathon remonte au 4 juin 2026, lors de l'essai gratuit proposé dans le cadre du Summer Game Fest. Mais depuis cette pointe ayant réuni plus de 40 000 joueurs, le titre de Bungie a re-dégringolé.

En règle générale, Marathon réunit jusqu'à 5 000 joueurs sur sa pointe quotidienne. Mais un pic a été observé le 21 juillet 2026 et celui-ci peut surprendre car le pic d'utilisateurs journaliers a triplé d'un seul coup. Cette pointe n'est pourtant pas anodine : elle marque le début d'un test qui pourrait inciter les joueurs à revenir sur le titre.

Près de 15 000 joueurs réunis pour tester le nouveau mode PvE de Marathon

Depuis quelques heures, la mise à jour 1.1.5 de Marathon est disponible et avec elle le lancement du mode Vault Breaker. Annoncé il y a un mois, ce mode PvE offre la possibilité de découvrir la carte « Cryo Archive » et ses défis sans avoir à se soucier des autres joueurs. Mais cette petite différence a suffi pour réunir 14 809 joueurs simultanés après le déploiement de la mise à jour.

À lire également Marathon : Bungie dévoile Vault Breaker, une expérience purement PvE à découvrir dès juillet

La curiosité couplée au fait que la carte en question est accessible en contenu de fin de jeu expliquent une telle hausse d'activité. Depuis, les chiffres redescendent progressivement. À l'heure où ces lignes sont rédigées, 4 496 joueurs sont sur la version PC de Marathon. Il faut désormais voir si le mode captive pendant sa période d'essai qui prendra fin le 4 août 2026.

Tester pour trouver la formule qui fera revenir les joueurs

Avec Vault Breaker, Marathon met temporairement de côté la pression de l'extraction shooter pour offrir une expérience plus accessible à sa communauté. Si l'expérience est concluante, Bungie pourrait développer de nouvelles expériences de jeu jusqu'à trouver celle qui parvient à captiver le public. Mais cela sera peut-être plus difficile alors que le jeu a vu son directeur quitter le studio il y a quelques jours seulement.

Rappelons pour conclure que Marathon est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.