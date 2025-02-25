The God-Slaying Demon King : Le tome 3 est à présent disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2025 à 17h00
Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga The God-Slaying Demon King qui est disponible à l'achat.
The God-Slaying Demon King : Le tome 3 est à présent disponible

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga The God-Slaying Demon King, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : The God-Slaying Demon King, avis et découverte ».

the-god-slaying-demon-king-tome-1-2-jaquette

Synopsis et avis du Tome 3

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga The God-Slaying Demon King, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Le tome 3 du manga The God-Slaying Demon King se concentre sur la rencontre avec le grand chancelier, qui serait, selon les événements du précédent volume, sous le joug d'un démon. Ainsi, Hairam et Lumière se rendent à une fête, où ils trouvent le grand chancelier et le confrontent. Ce dernier, qui se retrouve très vite en mauvaise posture, fait alors appel à Urgan, un roi céleste.

the-god-slaying-demon-king-tome-3-premiere-couverture
Transformé en créature démoniaque grâce à l'aide d'Urgan, le grand chancelier affronte Hairam. Le protagoniste du manga The God-Slaying Demon King montre sa vraie puissance et parvient, ainsi, à infliger une blessure mortelle à son ennemi. Cependant, le combat ne s'arrête pas là.

En effet, Urgan en personne intervient pour tuer Hairam. Malgré sa force, Urgan se retrouve mal en point et fait alors apparaître la fille de notre héros, Philphie. Cette dernière a été transformée en créature abominable, tout droit sortie des enfers. Une apparence qui ne manque pas de mettre en colère Hairam, qui fait appel à toute sa puissance de roi démon pour sauver sa fille. Mais cela suffira-t-il ? Réponse dans le tome 4 du manga The God-Slaying Demon King.

Avis

Le troisième volume du manga The God-Slaying Demon King fait la part belle aux affrontements. Ce tome ne présente, ainsi, que très peu de dialogues et se focalise principalement sur les combats d'Hairam, contre le grand chancelier, Urgan, puis sa fille transformée. Cela donne naissance à un tome centré sur l'action et bourré de scènes très épiques, qui raviront à coup sûr les lecteurs.

the-god-slaying-demon-king-tome-3-quatrieme-couverture
Si le chara-design des personnages du manga The God-Slaying Demon King nous avait déjà époustouflés dans les deux premiers tomes, ce nouveau volume ne fait que renforcer notre impression. Le design d'Urgan, qui figure notamment sur la première couverture et la jaquette de ce volume, est tout bonnement hyper stylé. De même, l'apparition de la fille d'Hairam, transformée en créature des enfers, ajoute encore plus de spectaculaire à l'ensemble. Notre jeune héros a également le droit à une nouvelle apparence très élégante, lorsqu'il se met en colère (mais nous ne vous en dirons pas plus, pour vous garder la surprise entière).

De ce fait, le tome 3 du manga The God-Slaying Demon King fait avancer l'intrigue, tout en se concentrant essentiellement sur des combats aussi épiques que stylés. Les dessins de PIG3rd et la conception des personnages de TEDDY font de cette œuvre mangaesque un pur plaisir pour les yeux

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books. Actuellement, seulement trois tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €

the-god-slaying-demon-king-tome-3-jaquette
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de The God-Slaying Demon King, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 30 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 30 septembre 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
FC 27 : TOTW 3 : Chawinga, Ødegaard et Ueda se distinguent
FC 27 30 septembre 2026

FC 27 : TOTW 3 : Chawinga, Ødegaard et Ueda se distinguent

À partir de ce 30 septembre à 19 heures, les joueurs composant la TOTW 3 dans FC 27 seront disponibles jusqu'au mercredi suivant à 18h59, dans les différents packs proposés. Comme d'habitude, 23 joueurs ayant réalisé de belles et jolies performances au cours des sept derniers jours seront mis en avant.

commentaire (0)