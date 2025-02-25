The God-Slaying Demon King : Le tome 3 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 du manga The God-Slaying Demon King qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga The God-Slaying Demon King, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : The God-Slaying Demon King, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga The God-Slaying Demon King, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 3 du manga The God-Slaying Demon King se concentre sur la rencontre avec le grand chancelier
, qui serait, selon les événements du précédent volume, sous le joug d'un démon. Ainsi, Hairam et Lumière se rendent à une fête, où ils trouvent le grand chancelier et le confrontent
. Ce dernier, qui se retrouve très vite en mauvaise posture, fait alors appel à Urgan, un roi céleste.
Transformé en créature démoniaque grâce à l'aide d'Urgan, le grand chancelier affronte Hairam. Le protagoniste du manga The God-Slaying Demon King montre sa vraie puissance et parvient, ainsi, à infliger une blessure mortelle à son ennemi. Cependant, le combat ne s'arrête pas là.
En effet, Urgan en personne intervient pour tuer Hairam. Malgré sa force, Urgan se retrouve mal en point et fait alors apparaître la fille de notre héros, Philphie
. Cette dernière a été transformée en créature abominable, tout droit sortie des enfers. Une apparence qui ne manque pas de mettre en colère Hairam, qui fait appel à toute sa puissance de roi démon pour sauver sa fille
. Mais cela suffira-t-il ? Réponse dans le tome 4 du manga The God-Slaying Demon King.
Avis
Le troisième volume du manga The God-Slaying Demon King fait la part belle aux affrontements
. Ce tome ne présente, ainsi, que très peu de dialogues et se focalise principalement sur les combats d'Hairam, contre le grand chancelier, Urgan, puis sa fille transformée. Cela donne naissance à un tome centré sur l'action et bourré de scènes très épiques
, qui raviront à coup sûr les lecteurs.Si le chara-design des personnages du manga The God-Slaying Demon King nous avait déjà époustouflés dans les deux premiers tomes, ce nouveau volume ne fait que renforcer notre impression
. Le design d'Urgan, qui figure notamment sur la première couverture et la jaquette de ce volume, est tout bonnement hyper stylé. De même, l'apparition de la fille d'Hairam, transformée en créature des enfers, ajoute encore plus de spectaculaire à l'ensemble. Notre jeune héros a également le droit à une nouvelle apparence très élégante, lorsqu'il se met en colère (mais nous ne vous en dirons pas plus, pour vous garder la surprise entière).
De ce fait, le tome 3 du manga The God-Slaying Demon King fait avancer l'intrigue, tout en se concentrant essentiellement sur des combats aussi épiques que stylés. Les dessins de PIG3rd et la conception des personnages de TEDDY font de cette œuvre mangaesque un pur plaisir pour les yeux
.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement trois tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de The God-Slaying Demon King
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site
.
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