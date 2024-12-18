Manga : The God-Slaying Demon King Tomes 1 et 2, avis et découverte

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 décembre 2024 à 16h50
La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Manga : The God-Slaying Demon King Tomes 1 et 2, avis et découverte

Synopsis

Pour commencer, remarquons que The God-Slaying Demon King, de chez Mana Books, est une adaptation mangaesque du roman d'Ezo Gingitsune. Pour cette version, c'est PIG3rd qui s'occupe des dessins tandis que TEDDY est aux commandes de la conception des personnages. Ceci étant dit, plongeons dans The God-Slaying Demon King.

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Le manga The God-Slaying Demon King nous invite à découvrir l'histoire d'Hairam, un roi démon, qui est jugé comme étant « le plus puissant de l'histoire ». Alors que le dieu des démons lui demande de sacrifier des vies, Hairam se rebelle et tente de l'éliminer. Bien que le roi était sur le point de vaincre son ennemi, le dieu démon lui inflige un châtiment divin fatal. Fort heureusement, notre protagoniste avait un plan B : la réincarnation.

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©Ezogingitune/SB Creative Corp. - ©TEDDY/SB Creative Corp. - ©2022 PIG3rd/SQUARE ENIX CO., LTD.

Réincarné en humain, mais toujours doté de ses facultés au combat et capacités magiques, Hairam compte bien réaliser son objectif premier, soit celui de tuer le dieu démon, qui serait fortement affaibli suite à leur affrontement datant d'il y a plus de cinq siècles.

Ce périple le mène, tout d'abord, à rencontrer Lumière, une princesse elfe, qui va lui enseigner ce qu'il y a à savoir sur la Terre en échange d'un apprentissage magique, mais aussi Jörmun, un jeune dragon qui devient son compagnon. Si le premier tome de The God-Slaying Demon King s'arrête sur l'arrivée d'Hairam dans la demeure de Lumière, le deuxième propose un pan narratif centré sur cette dernière, et notamment sur le complot visant le royaume d'Atville (dont elle est la princesse). Un événement qui laisse supposer qu'un démon de haut rang tire les rênes dans l'ombre... Toutefois, Hairam et Lumière, accompagnés de Jörmun, comptent bien résoudre ce mystère ensemble. 

L'avis de la rédaction

Contrairement au manga Moi, quand je me réincarne en slime, dans lequel le protagoniste, nommé Satoru, se réveille en tant que slime dans une grotte, The God-Slaying Demon King met en scène un personnage, soit Hairam, qui a conservé son expérience de combat et sa magie de roi démon, malgré sa réincarnation en humain.

Comme vous le savez probablement déjà, la plupart des mangas, surtout les Shonen (Naruto, One Piece, et bien d'autres), mettent en avant des protagonistes en devenir, qui vont donc évoluer au fur et à mesure de l'histoire. Ici, Hairam est déjà doté d'une certaine puissance, même en tant qu'humain. Ce postulat est relativement intéressant car cela permet d'avoir un personnage central déjà fort, et ce, dès les premières pages. Pour autant, nous espérons, d'une certaine manière, qu'Hairam sera mis à rude épreuve par la suite, afin de voir une véritable évolution et progression pour le protagoniste.

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©Ezogingitune/SB Creative Corp. - ©TEDDY/SB Creative Corp. - ©2022 PIG3rd/SQUARE ENIX CO., LTD.

Si les tomes 1 et 2 de The God-Slaying Demon King posent les jalons scénaristiques de cette histoire qui s'annonce déjà très intéressante, ces volumes ne manquent pas de séquences de combat. D'ailleurs, certains affrontements sont menés par Lumière, qui se montre très agile et rapide, épée à la main. Ces combats bénéficient d'une belle mise en page, qui apporte un réel dynamisme. Dans l'ensemble, ces deux tomes se veulent assez épurés. Comprenez par là que d'innombrables boîtes de dialogue ne viennent pas polluer les cases, ce qui met en lumière les dessins.... pour notre plus grand plaisir.

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©Ezogingitune/SB Creative Corp. - ©TEDDY/SB Creative Corp. - ©2022 PIG3rd/SQUARE ENIX CO., LTD.

Visuellement, The God-Slaying Demon King est une pure merveille. Le chara-design du trio, soit d'Hairam, Lumière et Jörmun, est très bien travaillé et propose, alors, des personnages très stylisés. Nous avons surtout été impressionnés par les jeux de lumière et de contraste, qui sont maîtrisés avec brio et apportent, ainsi, beaucoup à l'œuvre. Saluons également les jaquettes des deux premiers tomes de The God-Slaying Demon King, qui sont vraiment très jolies. Nul doute que celles-ci attireront l'œil des lecteurs, qui embarqueront, après leur potentiel achat, pour une aventure épique aux côtés d'un ancien roi démon.

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Le Manga

  • Œuvre originale : Ezogingitune
  • Dessinateur : PIG3rd
  • Conception des personnages : TEDDY
  • Éditeur : (fr) Mana Books
  • Type : Collection Epic
  • Format : 130 x 180 mm
  • Nombre de pages : 180 pages (tome 1) - 178 pages (tome 2)
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books. Actuellement, seulement deux tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €. Le prochain volume est prévu pour le 06 février 2025, d'après les dernières informations connues.

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Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de The God-Slaying Demon King, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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