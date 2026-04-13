Tatari Tome 6 est disponible : de nouveaux ennemis frappent au Japon

Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 6 de Tatari est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire

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Synopsis et avis du tome 6





Synopsis

Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari,, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré,Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels,Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome qui, au passage, fait son apparition avec une couverture réversible.De retour au Japon après sonpeine encore à se remettre de ses blessures. Mais le répit est de courte durée :etsurgissent soudainement, déclenchant unavec ce dernier.Dans le même temps,, le, passe lui aussi à l'offensive en visant Tatari et les héritiers présents au Japon. Grâce à une, il parvient à les mettre en grande difficulté.Entre affrontements intenses et nouvelles menaces, Tatari doit se battre sur tous les fronts pour espérer reprendre l'avantage.

L'avantage avec Tatari, c'est que le manga avance avec simplicité, et c'est loin d'être un défaut. Les événements s'enchaînent avec fluidité, tandis que les touches de nostalgie se laissent facilement percevoir. Chaque personnage affiche des intentions claires, ce qui permet d'identifier rapidement les alliés comme les ennemis de Tatari.



À cela s'ajoute un rythme soutenu, riche en rebondissements. Chaque tome donne presque l'impression d'approcher du dénouement, alors que l'histoire continue de surprendre. Les dessins, précis et maîtrisés, permettent à l'auteur de naviguer habilement entre ambiances sombres et plus lumineuses, dans un univers oscillant entre joie, colère et mélancolie.



Les liens entre Tatari et Yuki se resserrent, même si cette dernière pense toujours s'adresser à Takeru. De son côté, le yōkai félin laisse progressivement transparaître, du moins au lecteur, ses véritables sentiments. Les affrontements deviennent également de plus en plus difficiles à dissimuler, renforçant la tension générale. Finalement, Isha, le quatrième fils, fait son apparition et montre l'étendu des pouvoirs de son yōkai laissant les protagonistes, comme le lecteur, au dépourvu.



Il en résulte un tome qui se lit très rapidement et qui donne déjà envie de découvrir la suite.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement six tomes sont disponibles et àPour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site