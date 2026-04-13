Tatari Tome 6 est disponible : de nouveaux ennemis frappent au Japon
le 13 avril 2026 à 21h30
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Tatari, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Tatari, avis et découverte ».
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Manga : Tatari, avis et découverte
À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari, yokai chat métamorphe, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré, l'harmonie règne au sein de cette improbable famille.
Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque Takeru est mystérieusement assassiné. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels, Tatari plonge dans une enquête haletante où les frontières entre mythe et réalité deviennent plus floues que jamais.
Synopsis et avis du tome 6Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Tatari, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome qui, au passage, fait son apparition avec une couverture réversible.
SynopsisDe retour au Japon après son combat acharné à Hong Kong, Tatari peine encore à se remettre de ses blessures. Mais le répit est de courte durée : Iraiya et Raiden surgissent soudainement, déclenchant un duel explosif avec ce dernier.
Dans le même temps, Isha, le quatrième fils de la famille Lu, passe lui aussi à l'offensive en visant Tatari et les héritiers présents au Japon. Grâce à une stratégie inattendue, il parvient à les mettre en grande difficulté.
Entre affrontements intenses et nouvelles menaces, Tatari doit se battre sur tous les fronts pour espérer reprendre l'avantage.
Avis
L'avantage avec Tatari, c'est que le manga avance avec simplicité, et c'est loin d'être un défaut. Les événements s'enchaînent avec fluidité, tandis que les touches de nostalgie se laissent facilement percevoir. Chaque personnage affiche des intentions claires, ce qui permet d'identifier rapidement les alliés comme les ennemis de Tatari.
À cela s'ajoute un rythme soutenu, riche en rebondissements. Chaque tome donne presque l'impression d'approcher du dénouement, alors que l'histoire continue de surprendre. Les dessins, précis et maîtrisés, permettent à l'auteur de naviguer habilement entre ambiances sombres et plus lumineuses, dans un univers oscillant entre joie, colère et mélancolie.
Les liens entre Tatari et Yuki se resserrent, même si cette dernière pense toujours s'adresser à Takeru. De son côté, le yōkai félin laisse progressivement transparaître, du moins au lecteur, ses véritables sentiments. Les affrontements deviennent également de plus en plus difficiles à dissimuler, renforçant la tension générale. Finalement, Isha, le quatrième fils, fait son apparition et montre l'étendu des pouvoirs de son yōkai laissant les protagonistes, comme le lecteur, au dépourvu.
Il en résulte un tome qui se lit très rapidement et qui donne déjà envie de découvrir la suite.
Où et à quel prix ?Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement six tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Tatari, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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