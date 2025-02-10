Manga : Tatari, avis et découverte



le 10 février 2025 à 11h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 10 février 2025 à 11h00

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.