Manga : Tatari, avis et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
Dans l'ancienne Kyoto, Tatari, un redoutable yokai chat métamorphe, semait la terreur. Mille ans plus tard, il mène une vie tranquille en tant que simple chat de gouttière, vivant près de Takeru et sa petite sœur Yuki
. Malgré leur pauvreté, le trio partage une existence heureuse dans un modeste appartement. Mais tout bascule lorsque Takeru est assassiné.
Déterminé à découvrir la vérité, Tatari prend l'apparence du jeune homme
pour traquer les responsables, naviguant entre mythes et réalités dans une enquête teintée de mystère et de drame.
L'avis de la rédaction
Dès les premières planches, Tatari frappe fort. L'œuvre réussit brillamment à transmettre les émotions nécessaires à une immersion totale dans son univers. La tension est palpable, et l'on partage instinctivement la colère qui anime Tatari. Si certains éléments restent volontairement flous, la mort de Takeru, ses circonstances exactes, ou encore la nature des pouvoirs de Tatari, l'essentiel nous est rapidement révélé afin de concentrer toute l'attention sur le véritable moteur du récit : le « pourquoi ? »
Là où Tatari excelle, c'est dans son équilibre subtil entre les différentes tonalités du récit. Chaque planche oscille avec aisance entre tristesse, humour, stress, violence et colère
, créant un rythme narratif fluide et captivant. Le dessin joue un rôle clé dans cette dynamique : les décors et l'ambiance générale viennent renforcer l'émotion de chaque scène
, tandis que l'expressivité des personnages est minutieusement travaillée. Le trait se simplifie pour traduire des émotions comme la honte ou l'envie, alors qu'il se durcit et s'assombrit pour illustrer la colère avec une intensité frappante.
L'histoire se lit avec une fluidité remarquable. Tout est compréhensible, immersif et surtout diablement attrayant
, en parfaite adéquation avec la première impression laissée par ce récit introduit avec une certaine maîtrise
. Bien sûr, plusieurs mystères demeurent : quelle est la véritable pénitence de Tatari ? Quels sont l'étendue et les limites de ses pouvoirs ? D'autres yôkai existent-ils dans cet univers ?
Autant de questions laissées en suspens qui titillent la curiosité du lecteur, mais sans jamais frustrer. Car si Tatari ouvre de nombreuses portes, il sait aussi se suffire à lui-même, proposant une formule à la fois originale et fascinante
, qui intrigue autant qu'elle captive.
Le Manga
- Auteur : Watari
- Éditeur : (fr) Glénat / (Vo) Shogakukan
- Type : Shonen
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement un tome (VF) sur six (VO) est disponible et à un prix individuel de 7,20 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Tatari
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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