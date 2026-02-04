Tatari Tome 5 à présent disponible : Une rencontre fatidique
le 04 février 2026 à 18h00
Résumé de l'histoireQue vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Tatari, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Tatari, avis et découverte ».
À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari, yokai chat métamorphe, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré, l'harmonie règne au sein de cette improbable famille.
Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque Takeru est mystérieusement assassiné. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels, Tatari plonge dans une enquête haletante où les frontières entre mythe et réalité deviennent plus floues que jamais.
Synopsis et avis du tome 5Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Tatari, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome qui, au passage, fait son apparition avec une couverture réversible.
SynopsisAprès avoir remporté son combat à mort contre Setsuna, Tatari se lance à la poursuite de Belter Lu. C'est alors que le cerveau de cette histoire fait son apparition et fait prendre une tournure inattendue à la situation…
Avis
Pour les adeptes des confrontations, ce tome ne peut que séduire. Tatari affronte aussi bien les yōkai que la famille Lu, laissant éclater une rage longtemps contenue, désormais à la hauteur de ceux qui lui ont arraché son meilleur ami. Le récit s'emballe volontairement, au point de rendre certaines scènes presque difficiles d'approche, mais l'intention reste claire et l'ensemble demeure cohérent et lisible.
Chaque affrontement se vit pleinement, porté par des dessins denses et sombres qui retranscrivent avec justesse la frustration et la colère du protagoniste. Si l'histoire semble avancer à un rythme effréné, elle amorce pourtant un véritable coup d'arrêt, accompagné de révélations capables de recentrer l'intrigue et d'en renforcer les enjeux, alors même qu'elle était déjà solidement installée.
Ce tome 5 s'ouvre avec force avant de préparer un retour plus posé vers le quotidien de Tatari, tout en suscitant une réelle envie de découvrir la suite des événements et les conséquences de ces choix..
Où et à quel prix ?Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement cinq tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Tatari, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
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