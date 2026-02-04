Tatari Tome 5 à présent disponible : Une rencontre fatidique

Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 5 de Tatari est disponible à l'achat.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 5









Synopsis

Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».À Kyoto, mille ans auparavant, le redoutable Tatari,, semait la terreur parmi les humains. Aujourd'hui, sa légende semble loin derrière lui : Tatari mène une existence tranquille sous les traits d'un simple chat de gouttière, partagé entre siestes paresseuses et moments complices avec Takeru et sa petite sœur Yuki. Malgré leur quotidien modeste dans un appartement délabré,Mais cette vie paisible vole en éclats lorsque. Rongé par la colère et déterminé à faire justice, Tatari décide alors de reprendre forme humaine, empruntant l'apparence du jeune homme pour traquer sans relâche les coupables. Entre intrigues, drames humains et mystères surnaturels,Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome qui, au passage, fait son apparition avec une couverture réversible.Après avoir remporté son combat à mort contre Setsuna,. C'est alors que le cerveau de cette histoire fait son apparition et fait prendre une tournure inattendue à la situation…

Pour les adeptes des confrontations, ce tome ne peut que séduire. Tatari affronte aussi bien les yōkai que la famille Lu, laissant éclater une rage longtemps contenue, désormais à la hauteur de ceux qui lui ont arraché son meilleur ami. Le récit s'emballe volontairement, au point de rendre certaines scènes presque difficiles d'approche, mais l'intention reste claire et l'ensemble demeure cohérent et lisible.



Chaque affrontement se vit pleinement, porté par des dessins denses et sombres qui retranscrivent avec justesse la frustration et la colère du protagoniste. Si l'histoire semble avancer à un rythme effréné, elle amorce pourtant un véritable coup d'arrêt, accompagné de révélations capables de recentrer l'intrigue et d'en renforcer les enjeux, alors même qu'elle était déjà solidement installée.



Ce tome 5 s'ouvre avec force avant de préparer un retour plus posé vers le quotidien de Tatari, tout en suscitant une réelle envie de découvrir la suite des événements et les conséquences de ces choix..

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement cinq tomes sont disponibles et àPour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site