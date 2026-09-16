PS5 : Mise à jour système du 16 septembre 2026, patch notes et détails

La PlayStation 5 se dote, en ce mercredi 16 septembre 2026, d'une toute nouvelle mise à jour système. Retrouvez le patch notes en français et des détails à ce sujet.

PlayStation a déployé, en ce mercredi 16 septembre 2026, une toute nouvelle mise à jour système sur la PS5. Il s'agit, pour être plus précis, de la version 26.06-14.00.00, qui apporte diverses améliorations. Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour système 26.06-14.00.00, déployée le 16 septembre 2026, de la PS5.

Patch notes de la mise à jour système du 16 septembre 2026 pour la PS5 Nous avons activé le paramètre Améliorer la qualité d'image PSSR par défaut. Lorsque vous mettez à jour le logiciel du système, ce paramètre s'active automatiquement. Lorsque vous activez cette fonction, le PSSR amélioré est également utilisé pour les jeux qui prennent en charge la version précédente de PSSR, ce qui vous permet de profiter d'une expérience visuelle plus nette et plus détaillée. Pour désactiver ce paramètre, accédez à Paramètres > Écran et vidéo > Sortie vidéo > Améliorer la qualité d'image PSSR. Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur la PS5 Pro.

Vous pouvez désormais voir qui parle lorsque vous êtes dans un chat vocal. Pour afficher l'indicateur de locuteur, accédez à la carte de chat vocal dans le centre de contrôle. Sélectionnez Plus > Montrer qui parle et activez l'option Afficher les noms. Pour définir l'emplacement d'affichage de l'indicateur de locuteur, sélectionnez Position.

Nous avons ajouté le widget Activité de la communauté à votre Centre Bienvenue. Vous pouvez basculer entre les affichages suivants. Tendances affiche désormais dix jeux multijoueur ou modes multijoueur qui gagnent en popularité. Découvrez ici les nouveautés ou les jeux recevant d'importantes mises à jour de contenu. Le Top 10 affiche les dix jeux les plus populaires de la semaine dernière pour votre pays ou région. Regardez ici pour découvrir des jeux disposant d'une vaste communauté de joueurs que vous pouvez rejoindre.

Nous avons modifié les fonctionnalités suivantes pour les consoles PS5 et PS5 Pro dans certains pays ou certaines régions. Si vous accédez à Paramètres > Accessoires > Général > Paramètres avancés et sélectionnez Désactiver le Bluetooth, votre console ne passe pas en mode repos et le lien de périphérique HDMI ne fonctionne pas. La fonction de désactivation du Bluetooth permet de gérer les connexions de manettes lors d'événements eSport et dans des lieux similaires. N'utilisez pas cette fonction à d'autres fins.

Nous avons amélioré les performances et la stabilité du logiciel système.

Mettre à jour sa console PS5

Mise à jour automatique de la PS5

Normalement, dès qu'une nouvelle version du logiciel système est disponible, la mise à jour devrait se lancer automatiquement lorsque vous allumerez votre PS5. Elle devrait ainsi figurer dans l'onglet « Téléchargements ». Une fois que vous aurez téléchargé tous les fichiers de ladite mise à jour, vous devrez redémarrer la PS5 afin de finaliser son installation.

Mettre à jour manuellement la PS5

Dans le cas où le téléchargement automatique de la mise à jour système de la PS5 n'a pas fonctionné, sachez que vous pouvez le faire par vous-même. Afin de lancer le téléchargement et l'installation de celle-ci, manuellement, voici la marche à suivre :