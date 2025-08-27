Shangri-La Frontier Tome 17 est disponible : Le duel final au GGC et le retour à Shanfro

Les mangas continuent d'enrichir nos librairies avec un rythme de parution qui reste globalement constant. Le dix-septième tome de Shangri-La Frontier est désormais disponible à l'achat, offrant aux fans une nouvelle occasion de se plonger dans cet univers captivant.

Résumé de l'histoire

Synopsis et avis du tome 17

Synopsis

Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez queen est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses « bouses » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au, un « Greatest of All Time » au trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Au GGC, l'affrontement entre Silvi et Kei atteint son apogée avec un troisième et. Le challenger, en constante progression, parviendra-t-il à faire vaciller l'Invaincue ?Mais l'action ne s'arrête pas là : Sunraku fait enfin son retour dans l'univers de Shanfro., l'un des Sept Suprêmes, il se prépare à affronter les redoutables quatre généraux-sceaux dans la mystérieuse cité sous-marine de R'lyus. Ce tome 17 marque ainsi un tournant décisif entre spectacle grandiose et

En premier lieu, il convient de souligner que ce tome est livré avec une jaquette réversible qui ne manque pas de mordant. L'illustration alternative, presque plus stylée que celle mettant en avant Kei, pourrait bien séduire les lecteurs les plus attentifs. Le choix vous appartient, à condition bien sûr de prendre soin du volume.



Avec surprise, alors que tous les tomes liés au GGC nous avaient jusque-là fait vibrer, celui-ci peine à atteindre le même niveau. Le combat décisif entre Kei et Silvi reste intéressant, mais ne parvient pas à égaler l'intensité des affrontements menés par Sunraku ou même Pencilgon. Est-ce par nostalgie ou simplement parce que nous sommes plus attachés à ces personnages, difficile à dire, mais force est de constater que ce tome manque un peu de piquant, même s'il conserve une certaine énergie.



Pour le reste, il s'agit clairement d'un tome charnière. Il joue un rôle de transition, récapitulant les derniers événements tout en amorçant le retour aux fondamentaux de Shanfro. Sunraku en profite pour remettre les choses en perspective et l'on sent que l'intrigue nous ramène peu à peu dans ce monde qui nous avait tant captivés au départ. Une pause qui a pu frustrer certains lecteurs, mais qui semble ici toucher à sa fin.



Le tome 18 s'annonce donc comme un véritable retour à la normale, et on peut espérer qu'il marquera enfin une avancée concrète vers l'affrontement tant attendu contre Kthaanid des abysses.

Où et à quel prix ?