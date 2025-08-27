Shangri-La Frontier Tome 17 est disponible : Le duel final au GGC et le retour à Shanfro

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 27 août 2025 à 08h00
Les mangas continuent d'enrichir nos librairies avec un rythme de parution qui reste globalement constant. Le dix-septième tome de Shangri-La Frontier est désormais disponible à l'achat, offrant aux fans une nouvelle occasion de se plonger dans cet univers captivant.
Shangri-La Frontier Tome 17 est disponible : Le duel final au GGC et le retour à Shanfro

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Shangri-La Frontier, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Shangri-La Frontier, avis et découverte ».

Double P28-29_page-0001
S'il vous est déjà arrivé d'installer un jeu vidéo au scénario bancal, qui ne semble pas fini ou même jonché de problèmes, sachez que Sunraku en est passionné. Il les appelle communément « bouse » et voue sa vie à les essayer pour se vanter d'en être finalement venu à bout. Toutefois, après s'être confronté à l'une des plus grosses «  bouses » de sa génération, il change son fusil d'épaule et décide de s'intéresser au MMORPG Shangri-La Frontier, un « Greatest of All Time » au trente millions de joueurs. Est-il vraiment préparé à ce qui l'attend ?

Synopsis et avis du tome 17

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Shangri-La Frontier, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout potentiel spoil. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image


Synopsis

Au GGC, l'affrontement entre Silvi et Kei atteint son apogée avec un troisième et dernier round d'une intensité rare. Le challenger, en constante progression, parviendra-t-il à faire vaciller l'Invaincue ?

Mais l'action ne s'arrête pas là : Sunraku fait enfin son retour dans l'univers de Shanfro. Bien décidé à terrasser Kthaanid des abysses, l'un des Sept Suprêmes, il se prépare à affronter les redoutables quatre généraux-sceaux dans la mystérieuse cité sous-marine de R'lyus. Ce tome 17 marque ainsi un tournant décisif entre spectacle grandiose et nouveaux défis titanesques.

Avis

En premier lieu, il convient de souligner que ce tome est livré avec une jaquette réversible qui ne manque pas de mordant. L'illustration alternative, presque plus stylée que celle mettant en avant Kei, pourrait bien séduire les lecteurs les plus attentifs. Le choix vous appartient, à condition bien sûr de prendre soin du volume.

Avec surprise, alors que tous les tomes liés au GGC nous avaient jusque-là fait vibrer, celui-ci peine à atteindre le même niveau. Le combat décisif entre Kei et Silvi reste intéressant, mais ne parvient pas à égaler l'intensité des affrontements menés par Sunraku ou même Pencilgon. Est-ce par nostalgie ou simplement parce que nous sommes plus attachés à ces personnages, difficile à dire, mais force est de constater que ce tome manque un peu de piquant, même s'il conserve une certaine énergie.

Pour le reste, il s'agit clairement d'un tome charnière. Il joue un rôle de transition, récapitulant les derniers événements tout en amorçant le retour aux fondamentaux de Shanfro. Sunraku en profite pour remettre les choses en perspective et l'on sent que l'intrigue nous ramène peu à peu dans ce monde qui nous avait tant captivés au départ. Une pause qui a pu frustrer certains lecteurs, mais qui semble ici toucher à sa fin.

Le tome 18 s'annonce donc comme un véritable retour à la normale, et on peut espérer qu'il marquera enfin une avancée concrète vers l'affrontement tant attendu contre Kthaanid des abysses.

DSC07574

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, dix-sept tomes (FR) sur vingt (VO) sont disponibles et à un prix individuel de 6,99 €

DSC07575
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Shangri-La Frontier, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits
Dice Dreams 19 septembre 2026

Dice Dreams : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Dice Dreams du jour vous permettant de récupérer des rolls pour lancer les dés, et obtenir d'autres récompenses gratuitement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 19 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)
Travel Town 19 septembre 2026

Travel Town : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Travel Town du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)