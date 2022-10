Sakamoto Days : Le tome 4 à présent disponible

Résumé de l'histoire

Synopsis du Tome 4

Où et à quel prix ?

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le mangacet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, vous pouvez retrouver notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Sakamoto Days, avis et découverte ».a réussi l'exploit de devenir un, craint par tous les gangsters. Cependant, il finit par se faire rattraper parqui n'est autre que... l'amour ! Sa vie est totalement chamboulée, il prend sa retraite et même un peu de poids.est aujourd’hui patron d’une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Maissous les traits de Shin, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service…Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.L'intrigue se dessine tandis que nos héros s'enfoncent dans les abysses du « Labo ». Comment vont-ils progresser et quelles seront leurs difficultés ?de ce bâtiment envahi, à présent, par trois équipes distinctes. L'heure est à la tension entre la team Sakamoto, le gang d’assassins qui a pris possession des lieux et, enfin, l’Ordre !Un nouveau personnage fait son apparition et semble avoir. Plus de temps à perdre, rejoignez l'équipe et suivez leurs péripéties là où Sakamoto et Shin,, se font attaquer par deux assaillants les obligeant à élaborer une nouvelle stratégie.Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement cinq sont disponibles et à. Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site