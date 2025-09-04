Rave Tome 9 est en librairie : Haru affronte de nouveau Doryu dans un combat sanglant

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 9 de Rave qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire





Synopsis et avis du tome 9





Synopsis



Avis

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Rave, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé «».De nombreuses années avant l'ère exposée dans le manga,entre des pierres sacrées, nommées Rave, et des artefacts maléfiques, les Dark Bring. C'est lors de la bataille finale, connue sous le nom d', qu'une explosion dévastatrice mit fin à cette dernière, dispersant les Raves aux quatre coins du monde etCe n'est que cinquante ans plus tard, ligne temporelle du manga, que lesrevoient la lumière du jour, activé par les, une organisation criminelle. À nouveau menacé par les ténèbres, le monde voit un jeune homme désigné par Rave comme le sauveur.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.est de retour. Vaincu une première fois par, il se relève grâce au lien qui l'unit à ses amis et défie de nouveau son ennemi dans un. Mais lesde Doryu dépassent tout entendement. Lorsqu'il révèle sa véritable apparence, celle d'un, Haru et ses compagnons vacillent face au désespoir.C'est alors que lesrépondent aux sentiments de nos héros. Las'éveille enfin à sa, libérant une lumière capable d'illuminer les ténèbres les plus profondes.

Le tome 9 entre directement dans le cœur de l'action, avec un combat rythmé qui ne s'éternise pas (bien qu'assez long), mais qui permet de poser clairement les rapports de force entre nos héros et Doryu, le roi démon. On retrouve une nouvelle fois les thèmes chers à l'auteur, comme l'amitié, le dépassement de soi et l'importance de se renforcer pour protéger les autres. Le récit alterne les renversements de situation, mettant tour à tour en difficulté alliés et ennemis.



Le schéma est connu, déjà vu dans Fairy Tail ou Edens Zero, mais c'est ici qu'il prend ses racines. On reconnaît sans mal la patte de l'auteur, qui ne cherche pas à révolutionner sa formule, mais qui parvient encore à la faire fonctionner avec efficacité.



Ce tome 9 oscille entre affrontements, révélations, moments d'émotion et liens d'amitié. Il se lit avec aisance, porté par l'envie de savoir comment nos compagnons vont réussir à se tirer de cette situation. On assiste également à une forme d'évolution pour chacun, que ce soit par des prises de conscience, de nouvelles motivations ou un simple besoin d'aider les autres.



Enfin, le récit revient sur les origines de Doryu, montrant un personnage qui, à l'origine, ne semblait pas être consumé par le mal. Un ajout qui apporte un peu plus de nuance au conflit en cours.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, neuf sont disponibles en VF contre dix-huit au total en VO et à un prix individuel de 14,95 €. Rappelons qu'il s'agit d'une réédition du manga Rave, sorti en 2002 en VF et composé de 35 tomes.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Rave, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.