Promise Cinderella : Le tome 3 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 de Promise Cinderella qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Promise Cinderella, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Promise Cinderella, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Promise Cinderella, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Toujours hébergée par le lycéen Issei, Hayame commence son travail dans l'auberge familiale de ce premier, dès l'ouverture de ce troisième volume du manga Promise Cinderella. Toutefois, cela n'a rien de simple car, comme à l'accoutumée, Issei lui propose de relever un défi corsé
: baisser le caleçon d'un des employés, qui est nommé Koya.
Voyant clair dans le jeu d'Hayame, Koya trouve alors le moyen de profiter de la situation pour rendre Issei jaloux de sa relation avec la jeune femme. Ce qui fonctionne très bien, étant donné que le lycéen est très vite décontenancé par les événements et ne parvient, d'ailleurs, pas à le cacher
. Le tout prend une tournure encore plus dramatique lorsqu'Issei met Hayame au défi de quitter la maison.
Avis
Le troisième tome du manga Promise Cinderella accélère grandement l'intrigue, et plus précisément la relation entre Issei et Hayame
, tout en intégrant de nouveaux personnages, qui permettent à l'auteur d'apporter un peu plus d'informations quant à la situation familiale d'Issei. Ce nouveau volume dessine, en outre, davantage le caractère du jeune lycéen, qui se montre aussi colérique que jaloux.
Ainsi, ce nouveau volume plonge un peu plus dans le cœur du sujet, tout en nous laissant avec de grandes questions
, notamment quant au mal-être apparent d'Issei. Les dernières pages proposent, quant à elles, un vrai cliffhanger : alors que le jeune homme se retrouve seul et sans amis, Hayame rencontre son ex-mari, Masahiro. Étant séparés l'un de l'autre, l'avenir d'Issei et celui d'Hayame semblent, de ce fait, prendre un tournant.
Pour autant, il ne faudra pas longtemps avant de pouvoir découvrir leurs prochaines aventures, étant donné que le tome 4 de Promise Cinderella sort dans nos librairies le 2 juillet 2025.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement trois tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Promise Cinderella
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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