My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 : Le tome 7, entre action et amour, est à présent disponible



le 03 juillet 2025 à 12h19 Publié par Clémence Usseglio le 03 juillet 2025 à 12h19

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 de My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 qui est disponible à l'achat.