My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 : Le tome 7, entre action et amour, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 7 de My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte »
.
Synopsis et avis du Tome 7
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 7 du manga de My Love Story with Yamada-kun at LVL 999 reprend là où nous nous en sommes arrêtés précédemment : soit après la chute d'Akane dans des escaliers, à la suite de son extrême fatigue, dû au tapage nocturne de son voisin. Parvenant tant bien que mal à l'attraper au sol, Yamada est, dès lors, bien décidé à enquêter sur le voisin de sa chère et tendre
, pour lui faciliter la vie.
C'est alors que le protagoniste découvre que le voisin d'Akane n'est ni plus ni moins qu'un joueur et surtout un streamer, connu et reconnu pour ses excès de colère et cris. Offrant à l'héroïne de dormir chez lui en attendant, Yamada, en compagnie de plusieurs de ses amis, se lance ainsi sur le même jeu que le streamer, et ce, dans le but de lui faire quitter son activité
. Un objectif qu'ils parviendront à atteindre, heureusement.Tout au long de ses péripéties, Akane et Yamada ne cessent de se rapprocher et de nouer des liens encore plus importants
. Le tout aboutit sur l'arrivée de la mère du jeune homme, qui fait alors la rencontre d'Akane, alors que Yamada est absent. Une entrevue très conviviale, qui laisse entendre que les sentiments de Yamada pour Akane sont grands, plus grands qu'il ne le laisse entendre
.
Avis
Ce nouveau tome du manga My Love Story with Yamada-kun at LVL 999 offre tout autant des séquences d'action que des scènes d'amour
. Ces deux aspects sont très bien entremêlés dans les différents chapitres et surtout parfaitement rythmés, afin que le lecteur ne décroche pas et veuille toujours découvrir la suite.Nous avons grandement apprécié les chapitres dédiés à l'affaire avec le voisin d'Akane
car le manga nous donne ainsi à voir un nouveau jeu, baptisé War of Dolls, qui met en scène de tous nouveaux personnages profitant d'un chara-design très sympa. Les séquences entre Akane et Yamada sont tout aussi intéressantes, tant la relation entre les deux protagonistes évolue grandement et est toujours aussi douce à découvrir
.Le tome 7 du manga de My Love Story with Yamada-Kun at LVL 999 se termine, lui aussi, sur un cliffhanger intéressant
. Celui-ci n'est pas aussi dramatique que dans le précédent volume, mais sa fin laisse présager l'arrivée d'un nouveau personnage et surtout un nouveau tournant pour Yamada et Akane. Il nous tarde, comme à chaque fois, de lire la suite
. Malheureusement, le tome 8 ne dispose pas encore de date de sortie.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books
. Actuellement, seulement 7 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999
, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site
.
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