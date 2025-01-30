My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 4 est à présent disponible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 janvier 2025 à 12h20
Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 4 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 qui est disponible à l'achat.
My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 : Le tome 4 est à présent disponible

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, avis et découverte ».

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Synopsis et avis du Tome 4

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Le tome 4 du manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 reprend au moment où Akane, la protagoniste, est malade et s'est fait aider par Yamada. Un moment qui a un tantinet renforcé la relation entre les deux personnages. D'ailleurs, dans les pages suivantes, ces derniers se questionnent chacun de leur côté, notamment quant à la nature de leurs sentiments l'un envers l'autre.

Toutefois, le tome 4 revient également sur un autre personnage précédemment introduit, à savoir Tsubaki, une jeune fille qui éprouve quelque chose pour Yamada. Tsubaki fait, d'ailleurs, sa déclaration au jeune homme. Un événement qui permet à Yamada de mieux se comprendre et au lecteur d'avoir une véritable réponse pour la suite des événements.

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Ce nouveau volume de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999 se termine sur un beau cliffhanger, mais nous ne vous en dirons pas plus pour vous garder la surprise entière.

Avis

Avant d'entreprendre la lecture du tome 4 de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, nous avions un tantinet peur que ce nouveau volume du manga de Mashiro fasse trop durer le suspense et empêche ainsi l'évolution de la situation de façon significative (ce qui est, généralement, le cas pour des raisons de longévité). Autant dire que nous avons été surpris et que nos peurs ont été très vite gommées, étant donné que ce tome fait progresser l'intrigue et apporte de nouveaux rebondissements quant à la relation entre Akane et Yamada.

Nous avons, d'ailleurs, plutôt apprécié le découpage narratif de ce volume, notamment avec l'insertion centrale du chapitre concernant Tsubaki, qui est principalement là pour être un facteur déclencheur chez Yamada. Le fait qu'Akane et Yamada se questionnent aussi respectivement de leur côté distille un jeu narratif sympathique au fil des pages, donnant ainsi du rythme.

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En raison des événements narrés dans ce tome 4 du manga My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, nous n'avons qu'une hâte : mettre les mains sur le cinquième volume, qui doit sortir en mars 2025.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Mana Books. Actuellement, seulement 4 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,95 €

Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de My Love Story With Yamada-kun at LVL 999, les éditions Mana Books vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement, sur leur site.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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