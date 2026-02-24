Luca, vétérinaire draconique : Le tome 5, avec beaucoup d'action, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 de Luca, vétérinaire draconique qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Luca, vétérinaire draconique, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Luca, vétérinaire draconique, avis et découverte ».
Synopsis du Tome 5
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Luca, vétérinaire draconique, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Après avoir délivré une grande révélation dans le tome 4 du manga Luca, vétérinaire draconique, Yuna Hirasawa fait avancer l'intrigue avec ce cinquième volume
. À la suite de la lecture de la lettre du Professeur Siegfried, qui a soudainement quitté l'Institut de Kogniel, Luca et ses camarades se lancent à sa poursuite.
Tandis que le Professeur Siegfried, pourchassé par l'armée, est sur le point de révéler LA vraie histoire quant à la supposée traitrise du père de Luca, les jeunes filles cherchent de l'aide de la part de la directrice de l'Institut de Kogniel. Toutefois, elles finiront par obtenir bien plus que cela : la princesse héritière, et son personnel hautement entraîné, se mêle de l'histoire et entend bien participer à toute cette affaire pour y mettre un point final.
Partant, ensuite, à la recherche du Professeur Siegfried, Luca et ses amies finiront par rencontrer le général, qui est à l'origine de toute l'histoire du dragon fou
. Une confrontation qui fait grandement avancer les choses... Évidemment, nous ne vous en dirons pas plus à ce sujet afin de vous garder la surprise entière et le plaisir de la lecture.
Avis
Tout comme dans le précédent volume, le tome 5 du manga Luca, vétérinaire draconique ne fait pas perdurer l'intrigue inutilement et nous livre ainsi une belle conclusion à propos de la révélation concernant le dragon fou
. C'est un point que nous avions déjà relevé, mais l'œuvre de Yuna Hirasawa parvient toujours à garder un certain suspense tout en nous apportant rapidement des réponses à nos questions
. Ce qui est franchement le bienvenu, tant cela nous tient constamment en haleine, et ce, sans nous laisser inutilement et trop longtemps en suspens.
Par ailleurs, ce nouveau volume de Luca, vétérinaire draconique plonge davantage dans l'action
. Les derniers chapitres, qui sont tout de même assez verbeux, proposent de réelles séquences d'action et d'affrontement, qui apportent un vrai dynamisme à l'ensemble. D'ailleurs, dans celles-ci, certains personnages sortent grandement du lot, dont le personnel de la princesse héritière, qui ne manque pas d'assurance et de dérision (un passage nous a, d'ailleurs, fait penser au Majordome Sebastian de Black Butler).Maintenant que l'une des thématiques narratives a obtenu sa conclusion, reste à savoir quelle tournure prendra le manga Luca, vétérinaire draconique
. Nul doute que cette grande révélation aura un impact sur la suite... Cependant, pour le découvrir, il va falloir patienter : le volume 6 ne possède pas encore de date de sortie.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement 5 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Luca, vétérinaire draconique
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres du premier tome, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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