Luca, vétérinaire draconique : Le tome 5, avec beaucoup d'action, est à présent disponible



le 24 février 2026 à 12h30 Publié par Clémence Usseglio le 24 février 2026 à 12h30

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 5 de Luca, vétérinaire draconique qui est disponible à l'achat.