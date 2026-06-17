Fool Night Tome 11 est disponible en librairie « Le thriller dystopique s'accélère » !

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 11 de Fool Night qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Fool Night, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Fool Night, avis et découverte ».





Sans aucune explication, un épais nuage est apparu au siècle précédent, empêchant le soleil d'éclairer la Terre. Depuis, les humains vivent une nuit hivernale sans fin tout en subissant les conséquences. C'est ainsi que, privés de soleil, la plupart des végétaux périssent. L'oxygène se raréfiant, l'humanité plaça ses espoirs dans la technique de « transfloraison », consistant à transformer un humain en plante.



Toshiro, sans aucun avenir et fatigué de la vie, va choisir de se transformer en plante. Toutefois, cette opération ne lui est pas sans conséquence et le laisse profiter de talents insoupçonnés.

Synopsis et avis du Tome 11

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Fool Night, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.









Synopsis

Alors que le tome 11 vient tout juste de faire son entrée dans les rayons des librairies, notre protagoniste se retrouve profondément marqué par sa confrontation avec un être doté d'une faculté hors du commun. Cette rencontre agit comme un déclencheur, d'autant que Toshiro ignore encore une vérité cruciale : il est lui-même le fruit d'une expérience, un individu auquel on a délibérément implanté un pouvoir.

Pendant ce temps, la crise globale ne fait que s'aggraver. Les tensions politiques et éthiques s'enlisent irrémédiablement autour des secrets industriels de la transfloraison et de ses technologies obscures. Entre les machinations de l'Agence pour la Transfloraison, les directives de la Centrale et la révolte grondante de la ville précaire, les intérêts des différentes factions s'entrechoquent violemment. Une accélération brutale du récit qui pousse le thriller d'anticipation vers son paroxysme.

Notre avis

Après de nombreuses énigmes, des affrontements plus ou moins marquants, une avalanche de révélations et tout autant de questions laissées en suspens, ce nouveau tome promet d'apporter quelques réponses tout en conservant l'art du mystère qui caractérise si bien Fool Night. Le récit prend son temps avant d'accélérer nettement dans ses dernières pages, laissant présager des développements majeurs pour la suite.

Ce onzième volume multiplie les pistes d'enquête et les intrigues parallèles, portées notamment par le jeu du chat et de la souris autour de Toshiro ainsi que par la guerre froide qui oppose la Centrale à la ville précaire. Les événements s'enchaînent avec intensité et exigent toute l'attention du lecteur, tant les informations distillées sont nombreuses et parfois liées à des éléments évoqués plusieurs tomes auparavant.

Dans ce contexte, le rythme de publication relativement espacé de Fool Night n'aide pas toujours à garder tous les détails en mémoire, d'autant que l'univers imaginé par l'auteur se montre particulièrement dense et complexe. Pourtant, au fil des pages, les réflexions des différents protagonistes et antagonistes permettent de retrouver progressivement ses repères. Les dessins, toujours aussi maîtrisés, renforcent cette immersion grâce à leurs ambiances sombres et oppressantes, qui participent pleinement à la tension permanente du récit.

Un tome captivant, riche en informations et en enjeux, qui continue de développer avec intelligence un univers aussi fascinant qu'inquiétant.

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, onze tomes sont disponibles à un prix individuel de 7,60 €.





Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Fool Night, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.