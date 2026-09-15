GXT 499 Forta Wireless pour PlayStation : Test d'un casque avec un très bon rapport qualité-prix

Nous avons eu l'occasion de passer de nombreuses heures en compagnie du casque GXT 499 Forta Wireless pour consoles PlayStation. Voici notre avis sur ce périphérique sous licence officielle de la marque Trust Gaming.

Caractéristiques

Compatibilité : PS5, PS4, PC

: PS5, PS4, PC Connectivité : Dongle sans fil 2.4 GHz à très faible latence et connexion filaire

: Dongle sans fil 2.4 GHz à très faible latence et connexion filaire Poids : 261 grammes

: 261 grammes Dimensions : 205 mm (Hauteur) x 172 mm (Largeur) x 84 mm (profondeur)

: 205 mm (Hauteur) x 172 mm (Largeur) x 84 mm (profondeur) Couleur : Noir

: Noir Câble :

: Microphone : Détachable, avec mousse optionnelle

: Détachable, avec mousse optionnelle Batterie :

: Spécificités techniques : Fréquence de réponse : 20 - 20.000 Hz Fréquence de réponse du microphone : 100 - 17.000 Hz Impédance : 32 Ohm

: Garantie : 2 ans

: 2 ans Prix : 79,99 €

Unboxing

Le casque de la marque Trust Gaming vient dans une boîte blanche et bleue aux dimensions standards, comportant des informations dans différentes langues (le français est, néanmoins, en tout petit). En l'ouvrant, diverses instructions d'utilisation vraiment claires, en raison de la présence de schémas (connexion, connectivité, commandes), sont disponibles sur un rabat intérieur. La boîte contient les éléments suivants, et ce, de façon bien emballée pour plus de sécurité :

Le casque GXT 499 Forta Wireless

Le microphone amovible

Une mousse ronde pour le microphone

Le dongle/récepteur USB

Un câble pour la recharge

Un câble Jack pour la connexion en filaire

Design

Pour le casque GXT 499 Forta Wireless, Trust Gaming a opté pour un design très épuré, et surtout très classique. Aussi bien disponible en noir qu'en blanc, le périphérique arbore le logo de PlayStation en gris sur les oreillettes, ainsi que l'inscription incrustée « GXTrust » sur le dessus de l'arceau. En dehors de cela, le noir est présent sur l'ensemble des éléments, du bout du microphone jusqu'à l'arceau. Autant dire que le casque ne fait pas dans la fioriture.

Châssis et ergonomie

À l'intérieur de l'arceau, nous retrouvons une fine bande de mousse qui épouse bien le-dessus de la tête, mais procure tout de même une certaine pression, qui se fait ressentir à la longue. De la même manière, l'amplitude du casque dans la largeur n'est finalement pas si importante, d'autant plus que les oreillettes ne pivotent pas sur elles-mêmes. Dès lors, une sensation d'enfermement peut se faire ressentir, alors que le produit peine à se faire oublier. Avec son arceau réglable par cran, le casque s'adapte à la plupart des morphologies et peut être facilement réglé sur la tête. Pour autant, son confort sur la durée pourrait convenir à certains, et moins à d'autres.

En revanche, la forme ovale des oreillettes englobe bien les oreilles et permet d'éviter toute sensation de gêne en cas de port de lunettes. Pour cet élément, Trust Gaming a opté pour une mousse souple et assez massive avec un revêtement en tissu, qui est plutôt doux au toucher. Le pourtour des oreillettes revêt, quant à lui, un cuir PU, qui a ses défauts comme ses qualités.

Dans l'optique de rendre le casque plus abordable ou réduire les coûts, le constructeur s'autorise une concession sur la matière du casque en proposant un ensemble en plastique recyclé. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un matériau noble, il n'en reste pas moins robuste, mais pourrait montrer quelques faiblesses à l'avenir. L'ergonomie ne sera, toutefois, pas forcément au rendez-vous pour tout le monde, surtout pour celles et ceux qui comptent l'utiliser pendant de longues sessions de jeu et qui cherchent un périphérique avec beaucoup de confort.

Audio et microphone

Le microphone n'a pas à rougir des produits concurrents, notamment ceux étant plus chers : le microphone du GXT 499 Forta Wireless offre une communication très claire. Durant nos différentes sessions, nos interlocuteurs nous ont très bien entendus, et ce, de façon très nette, malgré notre tendance à parler assez bas.

Détachable, le microphone peut, d'ailleurs, être rapproché ou éloigné du visage grâce à sa tige très souple. En revanche, étant donné qu'il se fixe, celui-ci est tout de même limité dans sa rotation. Le casque est, en outre, fourni avec une petite mousse noire, qui vient se loger facilement au bout du microphone. Sur ce point, sa présence ne semble pas avoir fait de grandes différences pour nos interlocuteurs, qui n'ont pas constaté de changements notables dans notre voix ou la réduction du bruit environnant.





En ce qui concerne la qualité sonore, le GXT 499 Forta Wireless offre de bonnes performances, au vu de son tarif, et ce, grâce à des transducteurs de 50 mm. Il ne faut donc pas compter sur une spatialisation ultra précise, digne des casques à des prix plus élevés, mais celle-ci fait vraiment l'affaire sur des FPS/TPS. Réglable grâce à une molette crantée sur l'oreille gauche, le volume dispose d'une belle plage et ne cause pas de grésillement en cas de niveau haut. Un bouton Mute est également présent au-dessus, permettant ainsi de couper sa voix en toute simplicité et rapidité.

Autonomie

Là où le casque de Trust Gaming brille réellement est dans son autonomie. La marque annonce une autonomie de 55 heures environ. De notre côté, avec une utilisation sur différents jeux, en solo comme avec des amis, (The Blood of Dawnwalker, PUBG, Halloween: The Game, etc.), nous avons pu constater que cette estimation est loin d'être fausse.

D'ailleurs, concernant la recharge, il convient de souligner que le périphérique de Trust Gaming se montre plutôt exemplaire sur ce point. Il ne faut pas plus de deux heures pour obtenir une charge complète, permettant ensuite de repartir pour de longues sessions. Le ratio entre autonomie et temps de charge est donc particulièrement convaincant pour le GXT 499 Forta Wireless, qui nous a plutôt surpris sur ce point.

En revanche, petit bémol à ce sujet : le câble fourni pour recharger le casque, qui ne vient pas avec un adaptateur secteur (comme c'est bien souvent le cas maintenant pour les accessoires), est très (très) court. Faisant moins d'un mètre de longueur et n'étant pas tressé, cet élément peut vite être oublié dans la boîte, et ce, au profit d'un câble plus long et plus robuste.

Connectivité et compatibilité

Sous licence officielle PlayStation, le casque GXT 499 Forta Wireless est compatible avec les dernières consoles de la firme, c'est-à-dire la PS5 et la PS4. Comme indiqué sur la boîte, le périphérique peut également aller sur PC, bien que cela n'ait pas été testé par Sony Interactive Entertainment. Dans tous les cas, sa compatibilité restreinte n'est pas forcément un défaut rédhibitoire, même si les joueurs ont désormais tendance à avoir plusieurs plateformes de jeu chez eux. Cela tend, d'ailleurs, à le rendre d'autant plus facile d'utilisation, car il n'y a pas besoin de télécharger un logiciel/une application tiers pour le paramétrer et en profiter. Un produit Plug and Play, donc.

En termes de connectivité, plusieurs options sont offertes : il est possible de brancher le casque en mode sans fil en installant le dongle/récepteur USB 2.4GHz, qui offre peu de latence, sur la console. Autrement, le périphérique vient avec un câble avec deux embouts Jack, devant être connectés sur l'oreillette de gauche et sur le port adéquat de la manette. Avec sa longueur plutôt satisfaisante (1,2 mètre), le câble pour le mode filaire offre une bonne liberté de mouvements. Là encore, nous aurions tout de même apprécié que celui-ci soit tressé pour plus de robustesse et une plus grande pérennité.