Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition : le casque gaming qui fait aussi ressentir les sons

Razer dévoile le Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition, un nouveau casque gaming filaire capable de transformer certains sons entendus en jeu en sensations haptiques. Une technologie qui cherche à ajouter une nouvelle dimension à l'immersion, sans se limiter au traditionnel duo entre l'image et le son.

Et si un casque gaming pouvait faire plus que simplement diffuser le son ? C'est l'idée derrière le Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition, nouveau modèle filaire de la marque qui intègre la technologie Sensa HD Haptics. Celle-ci permet de convertir certains sons en sensations physiques afin d'ajouter une dimension tactile à l'expérience de jeu.

Cette technologie n'est toutefois pas vraiment nouvelle chez Razer. La marque travaille depuis plusieurs années sur les casques haptiques, notamment avec la technologie HyperSense intégrée au Razer Kraken V3 Pro. Celle-ci permettait déjà de transformer le signal audio en vibrations et d'adapter leur intensité ou leur direction en fonction des sons produits en jeu.

Razer a depuis fait évoluer cette approche avec Sensa HD Haptics, notamment intégrée au Kraken V4 Pro. Cette nouvelle génération cherche à aller plus loin dans la précision des sensations produites et constitue désormais l'une des particularités de la gamme Kraken.

Comment fonctionnent les retours haptiques de Razer ?

Le Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition s'appuie donc sur cette technologie pour transformer certains éléments du signal audio en sensations physiques. Concrètement, une explosion, un tir ou même des bruits de pas peuvent être accompagnés de vibrations directement ressenties au niveau des oreilles.

Le système prend notamment en compte l'intensité, la durée et la spatialisation des sons afin d'adapter les retours produits par le casque. L'idée est assez simple à comprendre : plutôt que de seulement entendre un événement dans le jeu, le joueur peut également en ressentir une partie.

Razer indique que plus de 100 jeux sur PC prennent actuellement en charge Sensa HD Haptics. Deux approches sont proposées pour générer les effets. Avec « Dynamic Haptics », les développeurs peuvent intégrer directement les retours haptiques à leurs jeux afin de les synchroniser avec les événements affichés à l'écran.

Le système « Audio-to-Haptics » fonctionne quant à lui de manière automatique en générant des sensations à partir du signal audio reçu. Il permet ainsi de profiter des effets haptiques sans qu'une intégration spécifique soit nécessaire pour chaque jeu.

Un casque gaming qui conserve une partie audio classique

Les retours haptiques constituent la principale particularité de ce Kraken, mais Razer ne délaisse pas pour autant la partie audio. Le casque embarque des transducteurs Razer TriForce de 40 mm, conçus pour séparer les différentes fréquences afin de mieux distinguer les graves, les médiums et les aigus.

Le son surround 7.1 vient compléter l'ensemble pour donner davantage de relief aux différents sons en jeu. Le microphone cardioïde HyperClear se charge quant à lui de la captation de la voix lors des parties en ligne ou des discussions vocales.

Le confort repose de son côté sur des coussinets à mémoire de forme recouverts de tissu respirant FlowKnit. Comme sur d'autres périphériques de la marque, le Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition profite également du système Razer Chroma RGB pour personnaliser son éclairage.

Un casque haptique plus accessible

Avec ce nouveau modèle, Razer cherche surtout à rendre sa technologie Sensa HD Haptics accessible à un public plus large. Le choix d'une connexion filaire permet notamment de proposer cette fonctionnalité sur un casque plus simple que le Kraken V4 Pro, tout en conservant le principe des retours haptiques et surtout un prix accessible.

Le Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition est disponible dès à présent, au prix conseillé de 109,99 € sur la boutique officielle de Razer ainsi qu'auprès des revendeurs partenaires.