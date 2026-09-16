Cémantix 1659 : Indices et solution, quel est le mot du 16 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né de quatre chemins qui, sans jamais se croiser, enferment pourtant un secret.
Indice 2Si tu me fais tourner d'un quart de tour, je reste étrangement fidèle à moi-même.
Indice 3Quatre témoins égaux me dessinent, mais aucun ne peut prétendre être mon sommet.
Indice 4On me retrouve souvent sur les cahiers des écoliers et les jeux de société.
Indice 5En géométrie, je possède quatre côtés et quatre angles droits.
Indice 6Je peux être magique, parfait ou même latin.
Indice 7Sur une feuille, je suis souvent dessiné avec quatre côtés de même longueur.
Indice 8Figure géométrique composée de quatre côtés égaux et de quatre angles droits.
Solution du 16 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 septembre 2026Carré
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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