Fool Night : Le tome 9 à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 9 de Fool Night qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Fool Night
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Fool Night, avis et découverte
».
Sans aucune explication, un épais nuage est apparu au siècle précédent, empêchant le soleil d'éclairer la Terre. Depuis, les humains vivent une nuit hivernale sans fin tout en subissant les conséquences. C'est ainsi que, privés de soleil
, la plupart des végétaux périssent. L'oxygène se raréfiant, l'humanité plaça ses espoirs dans la technique de « transfloraison », consistant à transformer un humain en plante. Toshiro
, sans aucun avenir et fatigué de la vie, va choisir de se transformer en plante. Toutefois, cette opération ne lui est pas sans conséquence et le laisse profiter de talents insoupçonnés.
Synopsis et avis du Tome 9
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Fool Night
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Dans un monde plongé dans l'obscurité, l'humanité n'a plus qu'un seul espoir : la transfloraison, une technologie révolutionnaire qui transforme les êtres humains en végétaux
. Un choix ultime, une alternative désespérée. Toshiro, fauché et à bout de solutions, accepte de devenir une sanctiflore en échange de dix millions de yens. Mais l'échéance est inévitable : dans deux ans, il ne sera plus qu'une plante figée dans le temps. Alors, autant vivre à fond ces derniers instants…
Jusqu'au jour où son destin bascule. Il croise la route d'une mystérieuse sanctiflore nommée Ivy
, une anomalie vivante, une ombre menaçante. Contrairement aux autres, elle bouge encore. Et pire : elle est connue pour une série de meurtres sanglants. Qui est-elle vraiment ? Pourquoi a-t-elle conservé sa mobilité ? La rencontre avec cette créature en dehors des règles va secouer toutes les certitudes de Toshiro.
Pendant ce temps, une autre intrigue se noue dans l'ombre. Le professeur Kudai charge l'agent Yomiko de retrouver l'identité du scientifique responsable de la transfloraison de Toshiro
. Mais en creusant, elle tombe sur des vérités qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Des secrets qui pourraient bien tout faire basculer…
Notre avis
Toujours plus porté sur l'investigation, les non-dits et les révélations, ce huitième tome de Fool Night nous replonge doucement mais sûrement dans son univers sombre et complexe
. Soyons honnêtes, il faut un petit temps d'adaptation pour retrouver ses repères : entre les intrigues qui s'entremêlent et les relations tortueuses des personnages, la reprise peut sembler un peu rude. Mais rassurez-vous, cette impression ne dure pas longtemps, car très vite l'histoire s'accélère et redevient captivante.
Cette fois-ci, Fool Night mise davantage sur les enquêtes, la manipulation et les découvertes inattendues que sur les combats sanglants auxquels les tomes précédents nous avaient habitués. Une évolution bienvenue qui donne encore plus envie d'aller au bout du mystère
, même si, soyons clairs, l'énigme centrale du ciel noir reste encore loin d'être résolue. Qu'importe, ce tome 8 parvient largement à relancer l'intérêt grâce à une intrigue toujours aussi addictive.
Où et à quel prix ?
Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, neuf tomes sont disponibles à un prix individuel de 7,60 €
.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Fool Night
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max
.
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