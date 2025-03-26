Fool Night : Le tome 9 à présent disponible



le 26 mars 2025 à 09h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 26 mars 2025 à 09h00

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 9 de Fool Night qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.