Fool Night : Le tome 2 est sorti

Résumé de l'histoire

Synopsis du Tome 2

Où et à quel prix ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Fool Night, avis et découverte ».Sans aucune explication, un épais nuage est apparu au siècle précédent, empêchant le soleil d’éclairer la Terre. Depuis, les humains vivent une nuit hivernale sans fin tout en subissant les conséquences. C'est ainsi que, privés de soleil, la plupart des végétaux périrent. L'oxygène se raréfiant, l'humanité plaça ses espoirs dans la technique de « transfloraison », consistant à transformer un humain en plante., sans aucun avenir et fatigué de la vie, va choisir de se transformer en plante. Toutefois, cette opération ne lui ait pas sans conséquence et le laisse profiter de talents insoupçonnés.Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.Toujours au cœur d'un monde sans espoir ni lumière naturelle,, notre héros, vient de comprendre, suite à la discussion entreet la sanctiflore de son père dont il est l'intermédiaire, que sa transfloraison lui procure bien plus qu'une belle rétribution.Tiraillé par des sentiments partagés,prend conscience de son sort ett. Les deux années de vie qui lui restent paraissent bien courtes tandis qu'Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les. Actuellement, seulement deux sont disponibles et à. Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max