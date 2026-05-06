Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans : Le tome 3, avec un affrontement ultime, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans qui est disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'Enfance de Goku » (8 tomes au total), puis avec « Le roi démon Piccolo » (4 tomes) et « Les Saiyans » (3 tomes), cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte ».

Synopsis et avis du Tome 3

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.

Synopsis

Après avoir réussi à battre Nappa, Goku se retrouve désormais face à un autre ennemi de taille, voire encore plus coriace : Vegeta. L'affrontement entre le Prince des Saiyans et Kakarot débute, dès lors, dès les premières pages du tome 3 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans, afin de plonger tout de suite le lecteur dans le vif du sujet.

Faisant tous les deux preuve d'une grande combativité et d'une force colossale, Vegeta et Son Goku enchaînent les attaques, tout en encaissant les coups. Malheureusement, Vegeta finit par prendre le pas sur son adversaire, notamment en se transformant en singe géant, après avoir confectionné une lune lui-même. Et si Goku tente un Genki Dama, ses forces sont quasiment épuisées, alors que Vegeta (en singe géant) lui brise tous les os.

Fort heureusement, Kakarot peut compter sur l'aide de ses alliés et de son fils, Son Gohan, qui font leur grande entrée. Ainsi, Krilin, Yajirobé et Gohan parviennent à maîtriser le Prince des Saiyans, qui finira par prendre la fuite. Une fuite cautionnée par Son Goku, qui a demandé à Krilin de laisser Vegeta vivant afin de pouvoir l'affronter de nouveau à l'avenir.

Son Gohan, Goku et Krillin pansent leurs blessures à l'hôpital, alors que Bulma cherche un moyen pour se rendre sur la planète de Namek, et ce, dans le but de récupérer de nouvelles Dragon Ball, à même de réanimer tous ceux morts au combat. Recevant l'aide de Mister Popo, Bulma trouve un vaisseau spatial et embarque Gohan ainsi que Krilin pour Namek.

Avis

Le tome 3 du manga Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans se concentre, ainsi, essentiellement sur l'affrontement entre Vegeta et Son Goku. Et quel combat ! Les deux héros ont chacun leurs propres techniques, mais aussi forces et faiblesses. D'ailleurs, durant cet affrontement, le lecteur perçoit véritablement le caractère des deux combattants. Ainsi, Vegeta montre toute son arrogance, tandis que Kakarot fait, de nouveau, preuve d'une certaine clémence à l'issue du combat. Le contraste entre les deux personnages fonctionne véritablement bien (et cela sera toujours le cas par la suite, comme vous le savez probablement déjà).

Ce nouveau volume du manga Dragon Ball - Full Color est également l'occasion de voir Goku, de nouveau, en difficulté. Une phase qui est très intéressante, car celle-ci présage un nouveau gain en puissance pour notre cher protagoniste. Pour Goku, une défaite est toujours un prétexte pour s'entraîner davantage et devenir encore plus fort. Un point qui vaut également pour Vegeta, qui ne supporte de perdre. La dynamique entre le duo de choc s'installe, ainsi, déjà dans ce nouveau volume, qui en profite pour faire revenir quelques personnages secondaires (Mister Popo, Yajirobé, Chichi et d'autres).

Reste à savoir si Bulma, Gohan et Krilin parviendront à mettre la main sur les Dragon Ball de la planète Namek. Pour avoir la réponse, il va falloir attendre le prochain volume du manga Dragon Ball - Full Color, dont la date de sortie n'a pas encore été dévoilée par Glénat, au moment où nous écrivons ces lignes.

Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement 15 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku », 4 pour celui « Le roi démon Piccolo » et 3 pour « Les Saiyans ») et à un prix individuel de 14,95 €.



Chargement du sondage... 0 votant Voter