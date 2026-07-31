DJI présente la Osmo Pocket 4P, une caméra miniature équipée d'un double objectif

DJI franchit un nouveau cap dans l'univers de la vidéo miniature avec l'annonce de la Osmo Pocket 4P. Dotée d'un double objectif et d'un capteur un pouce, cette caméra stabilisée promet des performances dignes du cinéma dans un format toujours aussi compact.

DJI poursuit l'évolution de sa gamme de caméras de poche avec l'Osmo Pocket 4P. Successeur d'une lignée lancée en 2018, ce nouveau modèle introduit une architecture optique inédite reposant sur un système à deux objectifs. Associée à une nouvelle plateforme de traitement d'image, celle-ci entend offrir davantage de flexibilité aux créateurs de contenu, aussi bien en vidéo qu'en photographie.

Deux modules optiques complémentaires sur un capteur d'un pouce

La principale nouveauté de cette Osmo Pocket 4P réside dans son système à deux objectifs. Le premier, un grand-angle équivalent à 20 mm, repose sur un capteur CMOS de 1 pouce avec une ouverture à f/2.0. Il embarque la technologie LOFIC, conçue pour améliorer la gestion des scènes très contrastées, et revendique une plage dynamique de 17 diaphragmes. De quoi mieux préserver les détails dans les zones très claires comme dans les ombres, notamment lors d'un coucher de soleil ou d'une scène nocturne. En outre, et bien que cette prouesse technologique ne concerne qu'une poignée d'utilisateurs, leOsmo Pocket 4P est également capable d'enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 240 images par seconde, pour réaliser des ralentis particulièrement fluides.

DJI complète cette configuration avec un téléobjectif de 60 mm ouvrant à f/1.8. Offrant un zoom optique 3x, il se prête davantage aux portraits et aux prises de vue plus rapprochées, tout en produisant un arrière-plan naturellement plus flou afin de mieux mettre le sujet en valeur.

Stabilisation sur trois axes et fonctionnalités intelligentes

Côté traitement de l'image, l'Osmo Pocket 4P inaugure le profil colorimétrique D-Log 2 en 10 bits, capable d'enregistrer plus d'un milliard de nuances. Un véritable atout pour les créateurs de contenu, qui disposeront d'une marge de manœuvre plus importante en postproduction afin d'affiner les couleurs ou de récupérer davantage de détails dans leurs images.

Fidèle à l'esprit de la gamme, la caméra conserve un format ultra-compact avec un poids de seulement 230 grammes. Elle repose sur une nacelle mécanique stabilisée sur trois axes, héritée du savoir-faire de la gamme Ronin, afin de garantir des séquences fluides, même en mouvement.

Le suivi automatique est assuré par ActiveTrack 8.0, capable de conserver le sujet dans le cadre, qu'il s'agisse d'une personne, d'un véhicule ou d'un animal, y compris avec un zoom numérique pouvant atteindre 12x. L'appareil profite également d'une mise en route instantanée par simple rotation de l'écran tactile, de commandes gestuelles ainsi que d'un port USB 3.1 autorisant des vitesses de transfert allant jusqu'à 800 Mo/s. Enfin, la batterie promet jusqu'à 210 minutes d'autonomie et peut récupérer 80 % de charge en seulement 18 minutes.

Prix et disponibilité

Le DJI Osmo Pocket 4P est d'ores et déjà disponible à l'achat à travers plusieurs offres adaptées aux différents usages.









La version standard est proposée au tarif conseillé de 609 €, tandis que le pack Vlog, accompagné de plusieurs accessoires, est affiché à 699 €. DJI commercialise également l'ensemble des accessoires séparément via sa boutique officielle, permettant à chacun de compléter son équipement selon ses besoins. La caméra est enfin disponible en deux coloris, noir et blanc perle.