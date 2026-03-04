Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans : Le tome 2, avec le retour de Son Goku, est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 2 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans qui devient disponible à l'achat dès aujourd'hui.

Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Dragon Ball - Full Color, qui débute avec l'arc « L'Enfance de Goku » (8 tomes au total), puis avec « Le roi démon Piccolo » (4 tomes) et « Les Saiyans » (2 tomes), cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Dragon Ball - Full Color - L'Enfance de Goku, avis et découverte ».



Synopsis du Tome 2

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.



Synopsis

Le tome 2 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans reprend à un moment climatique : Vegeta et Nappa sont enfin arrivés sur Terre. Durant le voyage de ces derniers, Son Goku s'est entraîné auprès de Maître Kaio, afin de gagner en puissance. Son Gohan a fait de même, et ce, grâce à l'aide de Piccolo qui lui a concocté un entraînement drastique mais nécessaire.



Alors que Vegeta et Nappa posent pieds sur Terre, Son Goku entreprend le voyage retour, mais avec un petit peu de retard. Piccolo, Son Gohan, Ten Shin Han et Yamacha se retrouvent dès lors obligés de confronter les deux Saiyans, en attendant le retour de Kakarot. Malheureusement, et comme escompté, Nappa et Vegeta sont des adversaires de taille et parviennent facilement à réduire le groupe de héros, bien que Son Gohan fasse preuve de combativité et montre brièvement sa puissance.





Heureusement, et après des combats effrénés, Son Goku arrive. Parvenant à battre Nappa, qui se fera tuer par Vegeta, Kakarot est sur le point d'entamer un combat épique. L'affrontement entre le Prince des Saiyans et Son Goku commence... et continuera dans le prochain volume du manga Dragon Ball - Full Color.





Avis

Le tome 2 de l'arc Les Saiyans du manga Dragon Ball - Full Color réserve, une nouvelle fois, son lot de combats, qui sont toujours aussi plaisants à suivre. Le dynamisme des affrontements est toujours brillamment mis en avant grâce à une mise en page maîtrisée et une palette de couleurs aussi vive que réussie. D'ailleurs, ce nouveau tome met en scène plusieurs héros, qui font ainsi leur grand retour après un petit moment d'absence.



Ce nouveau volume est également un vrai pivot dans la montée en puissance de Son Goku, car ce dernier est parvenu à maîtriser le Kaioken. Une première étape cruciale pour Kakarot, qui ne cesse de gagner en force au fil des tomes. De la même manière, il est relativement intéressant de voir l'évolution de Son Gohan, qui a un (très) grand potentiel (les fans le savent), et ce, déjà enfant. Déjà amorcé dans le précédent tome, la rédemption et l'assagissement de Piccolo sont de nouveau mis en avant, tandis Petit-Cœur montre de l'affection pour le fils de Kakarot.





Alors que les dernières pages du tome 2 de Dragon Ball - Full Color - Les Saiyans montrent l'arrivée de Son Goku (et quelle arrivée !), le prochain volume sera l'occasion de découvrir son combat contre Vegeta. Un moment que nous attendons déjà avec grande impatience. Néanmoins, il va falloir faire preuve de patience car le troisième volume arrive au début du mois de mai 2026.





Où et à quel prix ?

Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, seulement 14 tomes sont disponibles (8 pour l'arc « L'enfance de Goku », 4 pour celui « Le roi démon Piccolo » et 2 pour « Les Saiyans ») et à un prix individuel de 14,95 €. Le troisième volume de l'arc « Les Saiyans » doit arriver le 6 mai 2026.



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